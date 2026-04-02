Iniciaron obra cloacal en calle Jujuy con una inversión de $160 millones

El Municipio de Coronel Rosales informó que inició la obra de recambio de la colectora cloacal en calle Jujuy, entre San Luis y Catamarca, en el marco de un plan de mejoras en la infraestructura urbana.

Los trabajos contemplan el reemplazo de 315 metros de cañería de PVC de 200 milímetros, la construcción de nuevas bocas de registro y la renovación de las conexiones domiciliarias, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema en toda la zona.

En esta primera etapa se llevan adelante tareas preliminares de cateo, necesarias para avanzar de manera segura y eficiente con la obra.

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La inversión supera los 160 millones de pesos y es financiada por la Provincia de Buenos Aires. Desde el Municipio señalaron que se trata de una intervención clave para mejorar un servicio esencial y acompañar el crecimiento de la ciudad.