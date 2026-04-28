Gripe aviar: Argentina restituye su estatus de país libre del virus

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que cerró el último evento de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales registrado en Argentina y elevó el informe de autodeclaración de país libre de la enfermedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Este documento detalla todas las acciones implementadas desde que el SENASA recibió las notificaciones de sospecha en establecimientos comerciales, los procedimientos adoptados ante la confirmación de los brotes y la vigilancia epidemiológica realizada, que sustentan el estatus de país libre según el Artículo 10.4.6 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OMSA.

Tras haber transcurrido más de 28 días desde la finalización de todas las tareas sanitarias en los cuatro brotes en aves de corral que sucedieron en Ranchos, Lobos, Bolivar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba) —que incluye el despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección de las granjas afectadas— y no haberse registrado otro caso en establecimientos comerciales, nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA.

De esta manera, el SENASA retomará las negociaciones para el comercio de mercancías aviares con los distintos socios con los que mantenía acuerdo bajo la condición de país libre de IAAP. Cabe aclarar que, gracias a los acuerdos alcanzados, se logró sostener el comercio de productos aviares con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación/regionalización y/o compartimentación, herramientas que aseguran la continuidad de las exportaciones de estas mercancías, aún ante una detección del virus en establecimientos productivos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, para fortalecer la prevención y continuar con las tareas de vigilancia epidemiológica en todo el país, el SENASA lanzó una campaña de comunicación para la prevención de la IAAP, con el objetivo de reforzar las principales pautas y recomendaciones que deben contemplar.

En ese sentido, el SENASA recuerda que se le debe notificar rápidamente la observación de signos clínicos compatibles con influenza aviar, como mortandad elevada, sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria en aves domésticas o silvestre. (NA)