Susbielles pidió mantener la Zona Fría: "No hay que castigar a los que menos tienen”

"Espero que desde el Gobierno recapaciten, que no castiguen más a los bahienses y no castiguen más a los que menos tienen. Me parece que no es un momento para sacar el subsidio del gas”.

En declaraciones a LU2, el intendente municipal, Federico Susbielles, habló sobre lo que podría originar una posible quita de beneficios a los usuarios de Bahía Blanca y la región, que están encuadrados dentro del régimen de Zona Fría. En los últimos días volvió a circular fuertemente el rumor de que desde la Casa Rosada buscarían nuevamente dar de baja el beneficio que establece quitas del 30% y 50% en los valores de consumo de gas natural para aquellos grupos familiares que viven en lugares del país con bajas temperaturas.

"Este esquema, sin dudas, reduce en muchos casos en un 50% la factura de gas que se está pagando en la Argentina. Ya de por sí son facturas abultadas y cuesta pagar la luz y el gas hoy en los hogares. Si se revierte esta situación sería un castigo para los usuarios”, sostuvo.

El jefe comunal bahiense pidió al Gobierno Nacional que revise su postura y evite avanzar con medidas que profundicen el impacto sobre los sectores más vulnerables, aunque aclaró que su planteo no implica un rechazo al orden fiscal.

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“Nunca van a encontrarme planteando algo que esté en contra de la eficiencia, del buen uso de los recursos y de generar cuentas públicas ordenadas”, subrayó Susbielles.

Sin embargo, advirtió sobre los límites de ese enfoque cuando afecta la vida cotidiana de las familias.

Para ilustrarlo, utilizó un ejemplo: “Si en una casa, para que cierren los números, no le dan de comer a un hijo, no pagan la luz o el alquiler, los números van a cerrar, pero no se van a estar cumpliendo las obligaciones básicas”.

El intendente también cuestionó la distribución de recursos nacionales y señaló que parte de los impuestos a los combustibles debería destinarse a obras públicas e infraestructura, especialmente en contextos de emergencia.

“¿Dónde está ese dinero? Acá no llegó un peso para la reconstrucción de Bahía Blanca”, afirmó.

Finalmente, planteó la necesidad de delimitar responsabilidades entre los distintos niveles del Estado y llamó a trabajar en conjunto para el crecimiento del país.

“Es importante delimitar las responsabilidades de cada uno y que la Argentina pueda crecer en esa línea. Todos queremos que la Argentina crezca”, concluyó.