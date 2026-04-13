Impulsado por Donald Trump, el UFC tendrá una jornada especial en la Casa Blanca

Apenas quedan dos meses para el UFC Casa Blanca que se celebrará el próximo 14 de junio, y durante el UFC 327 del pasado sábado la compañía decidió emitir un render de cómo será el escenario para un evento único e irrepetible, con motivo del 250 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Aprovechando la presencia de Donald Trump en Miami junto a Dana White, ya se saben más detalles de esta cartelera más allá de los combates, donde el plato fuerte será la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje para unificar los cinturones de peso ligero.

Hace unos meses se filtraron los primero renders, pero hasta el momento la UFC no lo había hecho oficialmente, por lo que por fin se sabe cuál es su idea para el octágono que se incorporará al Jardín Sur de la Casa Blanca, donde se celebrará el evento al aire libre. La jaula estará acompañada de dos arcos metálicos que proyectarán las luces directamente a los protagonistas, así como a las gradas. Todo esto con la Casa Blanca de fondo, tal y como se ve en la imagen.

También se sabe que habrá pantallas gigantes a poca distancia de donde se produzca la acción para que los aficionados puedan disfrutar de la experiencia, ya que el propio Dana White dejó claro que no habrá venta de entradas al uso. Será un evento prácticamente privado debido al lugar donde se realiza, pero aún así la gente podrá asistir para poder vivirlo de cerca y que la fiesta sea completa.

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De la misma manera, el backstage de los peleadores será la propia Casa Blanca, y la ceremonia oficial de pesajes con el último careo entre los peleadores se realizará también en la residencia presidencial. Todo está pensado al milímetro para que salga a la perfección, algo necesario teniendo en cuenta que es la primera vez que se organiza un evento de este estilo.

El render que se filtro en redes sobre el evento.

Sin fisuras

Si llueve puede ser un problema, y hay ciertas incógnitas que no se podrán resolver hasta la semana de pelea, pero la UFC y el propio Donald Trump están midiendo todo para que no ocurra ningún contratiempo de última hora. Según informó el diario español "Marca", hasta el propio Topuria reconocía hace unos días que ni él mismo sabía lo que se iba a encontrar, pero que pase lo que pase será una historia para contar pasados los años.

De hecho seguramente pase mucho tiempo hasta que se vuelva a realizar un evento en la Casa Blanca, o incluso esto sea lo que se conoce como "once in a lifetime" y jamás se vuelva a ver. Por tanto, es un honor para "El Matador" que sea él quien forme parte del combate estelar frente a un ídolo local como Justin Gaethje.

Nuevo combate

El UFC 327 no solo sirvió para dar esta primicia, sino que Dana White y Donald Trump también decidieron incorporar durante el evento un nuevo combate a la cartelera: el de Josh Hokit vs Derrick Lewis. El presidente estadounidense pidió expresamente al jefe de la UFC que "The Black Beast" (La Bestia Negra) estuviese también en la cartelera, y la actuación de Hokit ante Curtis Blaydes (unido a su personaje) facilitó a la compañía encontrarle un rival.

También se publicó un nuevo tráiler del evento donde salían los protagonistas principales, por lo que solo queda contar los días para que se haga historia en las MMA. Todo será nuevo e inesperado, hasta el día en el que se celebra, ya que será en la madrugada del domingo al lunes y no como suele ser habitual (de sábado a domingo). Un antes y un después para dar a conocer este deporte a gente nueva y afianzarlo entre los más fieles.