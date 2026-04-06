Dos barrios tendrán menor presión de agua por trabajos de ABSA

Durante la jornada de este martes se realizarán tareas sobre la red de agua en los Barrios Austral, y Luz y Fuerza, que implicarán una menor distribución de agua en ese sector.

Los trabajos de ABSA, que forman parte de la obra de recambio de redes en los sectores afectados por la inundación del año último, se ejecutarán sobre las calles Patagones y Salinas Chicas, ambas entre Haití y Baigorria; y sobre calle Rincón en su intersección con Patagones y Salinas Chicas.

Durante el transcurso de las tareas, se afectará el suministro de agua en el cuadrante comprendido por las calles D’Orbigny, Monseñor D´Andrea, Indiada y Baigorria.

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"Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y limitar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización", indicaron desde ABSA.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.