Liga de Dorrego: Monte sigue imparable y metió la cuarta al hilo

Atlético Monte Hermoso sigue a paso firme la defensa del título. Goleó como local a Villa Rosa 4 a 0 y suma puntaje ideal tras jugarse la 4ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Por su parte, Ferroviario superó a Suteryh 2 a 1 y lo bajó de la cima.

--RESULTADOS:

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Progreso 9 (Emilio Herrera –3--, Uriel Farías -2-, Matías Casco, Bruno Gaitán, Matías Vaquero y Leandro Martorano), Pelota 0.

Atlético Monte Hermoso 4 (Iván Tello, Nicolás Lozano, Matías Martin, Benjamín Fernández), Villa Rosa 0.

San Martín 6 (Nahuel Cornou -2-, Julián Troncoso, Máximo Escobar, Germán Barrionuevo y Adrián Pedraza), Divisorio 0.

Independiente CP 2 (Gianfranco Romero y Enzo Montenegro), Alumni 1 (Kevin Pérez).

Porteño 3 (Nicolás Restivo -2- y Mastrángelo), Esperanza 1 (Néstor Rosales).

Independiente CD 2 (Leandro Jeva e Ivo Van Waarde), SUPA 1 (Juan Manuel Cortez).

Ferroviario 2 (Agustín Rodríguez y Francisco De Abajo), Suteryh 0.

Almaceneros 1 (Leandro Cuevas), Atlético Ventana 3 (Diego Cuello, Federico Savisky y Joel Sánchez).

--POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 12 puntos; Ferroviario, Independiente CP, Independiente CD, Porteño y Suteryh; 9; Alumni y Ventana, 7; San Martín, Almaceneros, Villa Rosa, 6; Progreso y SUPA, 3; Esperanza, Divisorio y Pelota, 0.

--PRÓXIMA FECHA (5ª): Divisorio vs. Almaceneros, Ventana vs. Independiente CP, Alumni vs. Atlético MH, Villa Rosa vs. Porteño, Esperanza vs. Progreso, Pelota vs. Independiente CD, SUPA vs. Ferroviario y Suteryh vs. San Martín.