La Selección de básquet 3x3, que ya supo ganar medallas, estará en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de básquetbol confirmó que la selección masculina de la modalidad 3x3 logró un cupo para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El debut de los eventos del ciclo olímpico en tierras africanas tendrá la participación de 2700 jóvenes atletas que competirán en 153 eventos de 25 deportes.

Además de básquet 3x3 se desarrollarán competencias de natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol, boxeo, breaking, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, ​​gimnasia, balonmano, judo, remo, rugby, vela, skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, vóleibol, lucha libre y wushu. En tanto, habrá 10 disciplinas de exhibición: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

De esta manera, el equipo nacional volverá a decir presente en el máximo evento juvenil luego de una destacada trayectoria en ediciones anteriores y con protagonismo bahiense.

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En 2007, FIBA propuso de forma oficial al Comité Olímpico Internacional añadir el básquet 3x3 a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2010 en Singapur, lo que terminó siendo el primer evento oficial en la historia del particular formato.

Argentina fue con Carlos Gavilán, Tomás Zanzottera, Juan Rossi y Martín Massone y terminó 7ª (récord 5-2).

Cuatro años más tarde, en Nanjing 2014, la Selección (registro 10-3), integrada por el bahiense Rodrigo Gerhardt, se trajo la medalla de bronce: derrota en semifinales ante Francia (16-14) y luego victoria sobre Rusia (17-14). Michel Divoy, Juan Pablo Lugrin y José Vildoza completaron el plantel.

"Lo primero que se me viene a la mente es que fue el torneo que me abrió la cabeza y me hizo dar ganas de conocer, viajar y aprender de otras culturas. Fue mi primer choque (sic) con tantas nacionalidades, tantas personas de distintos lados, con atletas de todos los deportes, de todo el mundo", le contó Gerhardt a La Nueva.

Mientras que en la última edición, Argentina alcanzó la histórica medalla de oro en Buenos Aires 2018, con Juan De La Fuente, Marco Giordano, Juan Hierrezuelo y Fausto Ruesga (otro bahiense, Juan Cruz Marini, integró la preselección) al superar en la final a Bélgica por 20-15, ante una multitud en el Parque Urbano de Puerto Madero.

Justamente, el alero formado en Olimpo se constituyó aquellos días de octubre de 2018 en el único argentino con dos medallas de oro en una misma edición olímpica ya que, además del primer puesto en la competencia por equipos, se quedó con la competencia de volcadas en una definición apasionante.

Otros dos argentinos también cuentan con dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero en diferentes ediciones: el polista Juan Nelson (en París 1924 y Berlín 1936) y el futbolista Javier Mascherano (Atenas 2004 y Beijing 2008).

Para completar un recuerdo inolvidable en todo sentido, Ruesga fue uno de los cuatro argentinos que acompañó el acto de traspaso de la bandera olímpica a Senegal.

Fausto se presentó junto a Delfina Pignatiello (natación), Facundo Díaz Acosta (tenis) y Caterina Benedetti (beach handball) y tuvo el honor de ser el relevo nacional de la insignia.

También en Buenos Aires 2018, Sofía Acevedo, integrante de la selección argentina femenina que dirigió la bahiense Laura Cors, fue tercera en el torneo de triples y se quedó con la medalla de bronce.

Recordamos que Dakar debió organizar la cuarta edición de los YOG (Youth Olympic Games, por su sigla en inglés) en 2022. No obstante, la pandemia de covid-19 obligó a postergar su realización, trasladando el evento para llevarlo a cabo recién este año.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

5/3 al 14/3 - VI Juegos Suramericanos de Playa (Iquique, Chile)

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud

2031

VII Juegos Suramericanos de Playa

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)