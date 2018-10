Fausto Ruesga: “No soy de demostrar mucho, pero casi me largo a llorar”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

Solo tres argentinos tienen el placer de haber ganado dos medallas de oro en Juegos Olímpicos; pero solo uno lo hizo en el mismo año. El polista Juan Nelson (en París 1924 y Berlín 1936), el futbolista Javier Mascherano (Atenas 2004 y Beijing 2008) y el basquetbolista bahiense Fausto Ruesga (en su versión para atletas de 15 a 18 años, en Buenos Aires 2018).

"Desde que llegamos al CeNARD que nos propusimos ir por la de oro. Se armó un grupo muy lindo, jugamos bien al básquet, nos pasamos la pelota y, sobre todo, en defensa, entendimos lo que había que hacer. Haber pasado la fase de grupos como lo hicimos fue alentador, porque se habló mucho de que era la zona de la muerte. Jugamos como sabemos y dimos todo por la gente que nos fue a alentar, por la camiseta, por nosotros y por nuestras familias", le contó a La Nueva. el alero formado en Olimpo.

La Selección solo cayó con Estados Unidos antes de vencer a Bélgica, el otro candidato, en la definición.

"Ucrania fue muy duro, estuvimos abajo casi todo el partido. Nos enfocamos en la defensa y entre Giordano y De la Fuente hicieron un par de buenas jugadas con las que levantamos el partido. Y a la final llegamos los dos equipos más poderosos, jugamos muy bien desde el arranque. Teníamos algunos dolores antes de entrar a la cancha, pero una vez que empezó el partido te olvidás de todo y lo único que querés es meter más puntos que tu rival", sintetizó.

En el medio, a Fausto le tocó representar a la Argentina en el torneo de volcadas. Y vaya si lo hizo bien.

"La primera volcada la hice a los 14 años y a partir de ahí empecé a probar distintas variantes. Me gusta practicarlas. A participar fui con cuatro pensadas, pero fueron muchas más así que improvisamos con los chicos. Sentí una felicidad inmensa. No soy de demostrar mucho las cosas, pero casi me largo a llorar. Conseguir esa medalla, en un Juego Olímpico, en mi país, con el apoyo de la gente, que llenó la cancha y se hizo sentir, fue tremendo", expresó.

El torneo tuvo una perlita: ni él, ni Sofía Acevedo (bronce en el concurso de triples), sabían que se entregaban medallas. "Pensé que era por un diploma o que te regalaban una pelota o una remera -señaló-. Una medalla era demasiado (risas)".

Hubo más...

El último día, Ruesga se levantó y recibió una noticia: "Me avisaron mientras estábamos desayunando que iba a entregar la bandera olímpica a Senegal. Lo viví con una mezcla de emoción y de nervios, porque no pude ensayar y no sabía cómo pasar la bandera. Me paralicé, no sabía qué hacer", recordó.

Inolvidable.

“El carisma de De la Fuente ayudó a Fausto", dijo su DT

Volcadas. En una apasionante definición con el ruso Nikita Remizov (plata) y el italiano Niccolo Filoni (bronce), Fausto Ruesga obtuvo la medalla de oro en el torneo de volcadas. Su entrenador. "El ruso brincaba de manera tremenda, pero en la última intentó volcarla y meter el codo en el aro y no pudo. Si le salía, no teníamos chances. No le salió y eso le dio posibilidades hasta el final a Fausto", contó Juan Gatti, entrenador de la selección masculina.

Complemento. "De la Fuente tiene mucho carisma y creo que le sirvió a Fausto para romper la timidez. Necesitaba alguien que lo aliente y le dé una mano y en eso Juane fue el complemento ideal", sostuvo el DT.

No, gracias. “En los ratos libres durante los entrenamientos los chicos fueron tirando ideas de volcadas. Esto es algo cien por ciento de ellos, en la única intervención que tuvimos con Hernán Amaya, nuestro coordinador, nos dijeron que era una payasada la idea (risas). Automáticamente los dejamos a ellos que resolvieran", señaló.

La derrota no importó. Una sola caída sufrió la selección de 3x3: fue ante Estados Unidos, por 21-18 y en el cierre de la fase de grupos, cuando la Argentina ya estaba clasificada. Antes, la albiceleste venció a Estonia (22-19), Rusia (21-14) y Mongolia (22-15); mientras que en playoffs las víctimas fueron Georgia (21-12), Ucrania (18-16, en suplementario) y Bélgica (20-15). Récord de 6-1.

Alternativas. El plantel de Juan Gatti tuvo cuatro protagonistas con diferentes características: el base natural fue Marco Giordano (Regatas Corrientes, con pasado en Temperley de Rosario); el tirador Juan De la Fuente (Quilmes de Mar del Plata); el alero, rebotero y alma defensiva fue Fausto Ruesga (Olimpo); mientras que Juan Hierrezuelo (San Lorenzo, ex Ausonia de San Juan) fue el interno.

Vivir en la Villa. "La pasé muy bien en la Villa, estar ahí es algo único. Me costó irme. Cuando nos subimos al colectivo con los chicos nos dijimos 'no puede ser verdad lo que hicimos'. Estábamos un poco tristes como cuando te despedís de una persona que querés mucho. Voy a seguir entrenando para tratar de volver a una Villa Olímpica", contó Ruesga.

Honor. Ruesga fue uno de los cuatro argentinos que acompañó el acto de traspaso de la bandera olímpica a Senegal, sede en 2022. Se presentó junto a Delfina Pignatiello (natación), Facundo Díaz Acosta (tenis) y Caterina Benedetti (beach handball). Aunque el bahiense tuvo el honor de ser el relevo nacional y de pasársela a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El pasado. Fausto disputó cuatro torneos de 5vs5 con la selección argentina: Sudamericano U17 en Lima, Perú (subcampeón); Albert Schweitzer Tournament U18 en Mannheim, Alemania (octavo); los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, Bolivia (subcampeón); y el FIBA Américas U18 en St. Catherines, Canadá (tercero). Mientras que fue segundo en el 3x3 de Cochabamba (ODESUR).

A futuro. La categoría 2000 de la selección argentina afrontará el año que viene el mundial U19 (básquet convencional). El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Heraclión, capital de la Isla de Creta, en Grecia, y se desarrollará entre el 20 y el 28 de julio. En el horizonte también aparece el Mundial FIBA 3x3 de Amsterdam, Holanda, que se jugará del 11 al 16 de junio próximos.

El equipo de Laura Cors fue sexto

Otra bahiense. La selección femenina quedó eliminada en cuartos de final con China. Sofía Acevedo, Sol Castro, Florencia Chagas y Victoria Gauna integraron el equipo de la DT bahiense Laura Cors.

Once medallas de oro. El himno nacional sonó 11 veces en los Juegos, al lograr medallas de oro -además del básquetbol- Sol Ordás (remo); la bahiense Agustina Roth e Iñaki Iriartes (ciclismo, BMX Freestyle); Dante Cittadini y Teresa Romairone (vela, Nacra 15); Facundo Díaz Acosta y Sebastián Báez (tenis); Nazareno Sasia (atletismo, bala), Brian Arregui (boxeo, hasta 69kg.); y las selecciones de beach handball femenino, hockey 5s femenino y rugby 7s masculino.