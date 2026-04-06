Liga de Suárez: El Tiro de Pablo Recalde está indomable

Tiro Federal de Puan no detiene su marcha. El elenco que conduce Pablo Recalde metió la cuarta victoria en fila al superar como local a Blanco y Negro de Coronel Suárez por 2 a 0, en el marco de la 4ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El conjunto puanense lidera con puntaje perfecto la Zona B y le sacó 5 puntos a sus inmediatos perseguidores.

Por su parte, Racing de Carhué aprovechó la fecha libre de Automoto para quedar como único vanguardista de la Zona A, tras golear como visitante a Leandro N. Alem de Pringles 4 a 0.

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(Fotos: prensa Racing de Carhué).

En este sector, Puan Footbal Club quedó como escolta tras superar como visitante a Deportivo Sarmiento de Suárez por 2 a 0.

--Resultados:

--Zona A: Independiente de Rivera 2 (Matías Soria y Ulises Carrizo, de penal), Club Sarmiento 1 (Bautista Llamas); Deportivo Sarmiento 0, Puan FC 2 (Julián González y Lautaro Lobo); Leandro N. Alem 0, Racing C 4 (Tiziano Clatt, Marcos García, en contra; y Ramiro Palacio --2--); Boca Juniors 0, Empleados de Comercio 2 (Facundo Gadea y Juan Cruz Balvidares) y Deportivo Argentino 4 (Braian Resch en contra, Lautaro Azurmendi, Tobías Albornoz y Matías Walter), Independiente SJ 1 (Cristian Roth). Libre: Automoto.

--Zona B: Peñarol de Pigüé 0, Deportivo Rivera 1 (Alejandro Ramírez); Tiro Federal P 2 (Franco Meloni y Nazareno Romero), Blanco y Negro 0; San Martín de Carhué 2 (Álvaro Maipach en contra y Leandro Leguizamón), San Martín ST 0; Peñarol de Guaminí 1 (Ezequiel Varela en contra), Atlético Huanguelén 0 y El Progreso 5 (Eduardo García --3--, el primero de penal; Mateo Schwerdt y Francisco Schro), Unión de Pigüé 3 (Lucio Moscardi, Maximiliano Roldán y Endrik Alves Almeida). Libre: Unión de Tornquist.

--Las tablas