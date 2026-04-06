Liga de Suárez: El Tiro de Pablo Recalde está indomable
El elenco puanense superó a Blanco y Negro 2 a 0 y tiene puntaje ideal en la Zona B. Los de Tornquist tuvieron fecha libre. Racing de Carhué manda en la A.
Tiro Federal de Puan no detiene su marcha. El elenco que conduce Pablo Recalde metió la cuarta victoria en fila al superar como local a Blanco y Negro de Coronel Suárez por 2 a 0, en el marco de la 4ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
El conjunto puanense lidera con puntaje perfecto la Zona B y le sacó 5 puntos a sus inmediatos perseguidores.
Por su parte, Racing de Carhué aprovechó la fecha libre de Automoto para quedar como único vanguardista de la Zona A, tras golear como visitante a Leandro N. Alem de Pringles 4 a 0.
En este sector, Puan Footbal Club quedó como escolta tras superar como visitante a Deportivo Sarmiento de Suárez por 2 a 0.
--Resultados:
--Zona A: Independiente de Rivera 2 (Matías Soria y Ulises Carrizo, de penal), Club Sarmiento 1 (Bautista Llamas); Deportivo Sarmiento 0, Puan FC 2 (Julián González y Lautaro Lobo); Leandro N. Alem 0, Racing C 4 (Tiziano Clatt, Marcos García, en contra; y Ramiro Palacio --2--); Boca Juniors 0, Empleados de Comercio 2 (Facundo Gadea y Juan Cruz Balvidares) y Deportivo Argentino 4 (Braian Resch en contra, Lautaro Azurmendi, Tobías Albornoz y Matías Walter), Independiente SJ 1 (Cristian Roth). Libre: Automoto.
--Zona B: Peñarol de Pigüé 0, Deportivo Rivera 1 (Alejandro Ramírez); Tiro Federal P 2 (Franco Meloni y Nazareno Romero), Blanco y Negro 0; San Martín de Carhué 2 (Álvaro Maipach en contra y Leandro Leguizamón), San Martín ST 0; Peñarol de Guaminí 1 (Ezequiel Varela en contra), Atlético Huanguelén 0 y El Progreso 5 (Eduardo García --3--, el primero de penal; Mateo Schwerdt y Francisco Schro), Unión de Pigüé 3 (Lucio Moscardi, Maximiliano Roldán y Endrik Alves Almeida). Libre: Unión de Tornquist.
--Las tablas
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Racing Club
|
12
|
4
|
4
|
0
|
0
|
13
|
3
|
Puan F. Club
|
10
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
1
|
Automoto
|
9
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11
|
2
|
Club Sarmiento
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8
|
2
|
Independiente (R)
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
5
|
D. Argentino
|
6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
9
|
5
|
E. de Comercio
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
7
|
Boca Juniors
|
2
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
9
|
Independiente (SJ)
|
1
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4
|
8
|
D. Sarmiento
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2
|
10
|
Leandro N. Alem
|
0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1
|
18
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Tiro Federal (P)
|
12
|
4
|
4
|
0
|
0
|
7
|
2
|
El Progreso
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10
|
6
|
Peñarol de Pigüé
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
6
|
Blanco y Negro
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
6
|
San Martín (C)
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
4
|
Deportivo Rivera
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4
|
3
|
Peñarol (Guaminí)
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
Unión Pigüé
|
3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
8
|
Unión (Tornquist)
|
1
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
4
|
A. Huanguelén
|
1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
5
|
San Martín (ST)
|
1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
6