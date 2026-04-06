Liga de Villarino: Ascasubi mostró las credenciales en Burato y le sacó el invicto

Social Ascasubi fue torazo en rodeo ajeno. Superó como visitante al líder Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 1 a 0 y se trepó a la vanguardia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Apertura "Copa Axion Puerta Patagonia" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

El campeón defensor se impuso con un gol de Emerson Abatte y ahora hay tres punteros.

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El otro que alcanzó el sitial de privilegio es Juventud Agraria de Algarrobo, que goleó en casa a San Adolfo 6 a 0.

También ganaron Juventud Unida --6 a 0 ante Barrio Africa en Médanos-- y 12 de Octubre, que vapuleó a Cobolvi como local 5 a 1.

Además, Ferroviario de Argerich y Caza y Pesca igualaron 0 a 0.

Resultados y goleadores:

La tabla

Lo que viene (5ª fecha)