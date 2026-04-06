Liga de Villarino: Ascasubi mostró las credenciales en Burato y le sacó el invicto
El campeón defensor venció como visitante a Fútbol y Tenis y ahora hay tres punteros. También ganaron Juventud Agraria, Juventud Unida y 12 de Octubre.
Social Ascasubi fue torazo en rodeo ajeno. Superó como visitante al líder Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich por 1 a 0 y se trepó a la vanguardia, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Apertura "Copa Axion Puerta Patagonia" de la Asociación de Fútbol de Villarino.
El campeón defensor se impuso con un gol de Emerson Abatte y ahora hay tres punteros.
El otro que alcanzó el sitial de privilegio es Juventud Agraria de Algarrobo, que goleó en casa a San Adolfo 6 a 0.
También ganaron Juventud Unida --6 a 0 ante Barrio Africa en Médanos-- y 12 de Octubre, que vapuleó a Cobolvi como local 5 a 1.
Además, Ferroviario de Argerich y Caza y Pesca igualaron 0 a 0.
Resultados y goleadores:
La tabla
Lo que viene (5ª fecha)