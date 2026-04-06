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Fútbol.

Liga Sureña: Bernasconi y Villa Mengelle son los que mandan

La Verde y el Patotero lideran las respectivas zonas tras jugarse la 3ª fecha de la Copa del Sur.

Bernasconi --único con puntaje ideal-- y Villa Mengelle de Jacinto Aráuz son los punteros tras jugarse la 3ª fecha de la Copa del Sur de la Liga Regional Sureña.

La Verde superó a Social Colonial por la mínima, mientras que el Patotero se despachó con una tremenda goleada ante Pampero de Guatraché por 4 a 1.

RESULTADOS

--ZONA A: Huracán de Guatraché 0, Independiente JA 1 (Leonel Martens); Social Colonial 0, UD Bernasconi 1 (Agustín Berthon) y Unión de Campos 2 (Juan Gramajo y Silvio Suzan), Gimnasia de Darregueira 0.

 (Unión GC ganó y se prendió. Foto: Juli Pascal).

--ZONA B: Villa Mengelle 4 (Ignacio Tourn 2, Tomás Matir y Joaquín Viera --e/c--), Pampero 1 (Alexis Blanco); Sportivo y Cultural  0, Unión de Villa Iris 0 y Club Darregueira 5 (Cristian Masson 2, Édgar Scalco, Leandro Melchior y Máximo Balvidares), Deportivo Alpachiri 1 (Franco Olmos).

--INTERZONAL: Rampla Juniors de Villa Iris 0, Argentino de Darregueira 4 (Miguel Rosson --3-- y Tomás Meringer).

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