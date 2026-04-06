Susto en el Parque de la Costa: se rompió una montaña rusa y el público quedó colgado durante 20 minutos

Un verdadero susto se vivió en las últimas horas en el Parque de la Costa, cuando una de las montañas rusas más concurridas sufrió un desperfecto mecánico y dejó a varios pasajeros suspendidos a gran altura durante casi 20 minutos.

La dramática secuencia a bordo de un carrito del juego llamado “El Desafío” fue registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según relató un usuario que presenció la escena, la cadena del mecanismo “se soltó” y se rompió “enfrente de sus ojos”, lo que provocó la interrupción repentina del recorrido y preocupación entre los visitantes.

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Las personas que estaban a bordo de la atracción quedaron detenidas en el punto más alto del circuito durante aproximadamente 20 minutos.

Una mujer contó que meses atrás el mismo juego “estuvo más de media hora parado con la gente arriba” y advirtió: “Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”.

Otra usuaria relató que en una visita anterior “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas” y que solo las redes de seguridad evitaron que los objetos cayeran sobre la gente. “Parecía la película de Destino final”, resumió.

Según el sitio oficial del Parque de la Costa, para subirse a la montaña rusa El Desafío se exige una altura mínima de 1,30 metros y los menores de 10 años deben estar acompañados por un adulto responsable.

Hasta el momento, las autoridades del parque no emitieron un comunicado oficial sobre el incidente. (TN)