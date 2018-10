Rodrigo Gerhardt: "A Ruesga le diría que lo disfrute con todos sus sentidos"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Hoy se pondrá en marcha la actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud y puntualmente dará inicio la competencia de básquet 3x3, una disciplina que tiene un fuerte lazo con nuestra ciudad.

En 2014, cuando los YOG (Youth Olympic Games, según su sigla en inglés) se llevaron a cabo en Nanjing, China, Rodrigo Gerhardt representó a Bahía Blanca y lo hizo con creces al logar la medalla de bronce.

"Lo primero que se me viene a la mente es que fue el torneo que me abrió la cabeza y me hizo dar ganas de conocer, viajar y aprender de otras culturas. Fue mi primer choque (sic) con tantas nacionalidades, tantas personas de distintos lados, con atletas de todos los deportes, de todo el mundo", le contó Gerhardt a La Nueva.

"Fue uno de los momentos más lindo de mi vida. Por primera vez experimenté lo que es vivir en una Villa Olímpica, algo que no se puede explicar con palabras sino que tenés que vivirlo y yo tuve la suerte de poder disfrutarlo", añadió el jugador formado en Bahiense del Norte.

En aquella oportunidad, la Selección cayó en semifinales con Francia (16-14) luego de vencer a Uruguay en octavos de final (20-13) y a Venezuela en cuartos (21-13). EL 26 de agosto tuvo revancha, superó a Rusia 17-14 y se colgó la medalla de bronce.

"La semifinal la teníamos controlada y se nos escapó. Pero después Francia hizo un gran partido con Lituania, que fue el campeón, así que no creo tener nada para reprocharnos porque hicimos un gran partido. El nivel era muy parejo. Después con Rusia me acuerdo que yo venía insistiendo mucho con la medalla, que había que traerse una y recuerdo que nos dan la última pelota ya con el tiempo casi consumido de ir a abrazarlo a José Vildoza cuando termina y que me diga 'viste, ahí tenés la medalla que tanto decías'", relató el ala-centro de reciente paso por Bahía Basket.

Además de Vildoza, el equipo estuvo compuesto por Michel Divoy y Juan Pablo Lugrin.

"Son recuerdos únicos que no se te borran nunca; me hubiese gustado estar más cerca ahora de Buenos Aires para ver si podía estar aunque sea de voluntario", sostuvo Gerhardt, actualmente siendo parte de Llíria, en la Liga EBA española.

La posta la tomará desde las 11 el alero de Olimpo, Fausto Ruesga.

Argentina debutará enfrentando a Estonia, por el grupo C. Más tarde, a partir de las 13, enfrentará a Rusia.

El jueves, en tanto, cerrará la primera fase midiéndose a Mongolia (desde las 13) y a los Estados Unidos (14:30).

"A Fausto (Ruesga) le diría que lo disfrute con todos sus sentidos, al máximo, porque lo va a recordar toda su vida. Que por más que tenga la experiencia de ponerse la camiseta argentina, que la vivan y la sientan como solemos hacer todos en nuestro país. Pero más que nada, que ojalá les sirva para entender que están con los futuros atletas de la elite mundial. En mi caso tuve la suerte de compartir con varios deportistas que ahora están en los Pumas o en las Leonas, o con Fernanda Russo, que ya tiene un Juego Olímpico de mayores encima", contó Rodrigo.

Además de Ruesga, el equipo de Juan Gatti está integrado por Juan De la Fuente, Marco Giordano y Juan Hierrezuelo. Los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos avanzará a los cuartos de final.

"Que los chicos tomen magnitud de dónde están, de que nos están representando, que están mostrando al mundo nuestro país y lo que significa nuestra camiseta. Van a tener miles de argentinos en las tribunas y ojalá sea una fiesta. Desde ya, es un orgullo que esté Fausto y que haya varios bahienses, como Agustina Roth y Laura Cors", completó Gerhardt.

En la rama femenina la entrenadora nacional será Laura Cors.

Argentina debutará el martes, a las 12, ante Indonesia. Una hora y media más tarde enfrentará a Francia.

El sábado, en tanto, cerrará el grupo C chocando con México (desde las 12) y Andorra (14).

El plantel está conformado por Sofía Acevedo, Sol Castro, Florencia Chagas y Victoria Gauna.