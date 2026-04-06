Duro comunicado de la Corporación: "La impunidad sólo alimenta la repetición de estos atropellos"

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca manifestó su “más enérgico repudio” ante los hechos ocurridos el último viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, donde -según indicaron- se registraron episodios de violencia, vandalismo y coacción atribuidos al Sindicato de Empleados de Comercio.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad sostuvo que los incidentes incluyeron “intentos de destrucción de propiedad privada, bloqueos ilegales y amenazas a trabajadores y clientes”, y advirtió que estas acciones “exceden cualquier marco de legítima acción gremial”.

En ese sentido, la CCIyS remarcó que se trata de conductas que “constituyen delitos penales” y que no deben ser naturalizadas por la sociedad.

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Asimismo, la corporación vinculó estos hechos con el contexto local, al señalar que afectan el esfuerzo de la comunidad de Bahía Blanca por recuperarse tras las dificultades de los últimos años.

“Mientras la ciudadanía apuesta a la reconstrucción y al empleo, este proceder pretende instalar un clima de parálisis y temor”, expresaron.

Por otro lado, en el comunicado se subraya que no existen acuerdos ni normativas que habiliten el cierre de comercios en feriados nacionales, ni que restrinja el derecho a trabajar libremente.

Finalmente, desde la entidad exigieron la intervención de las autoridades y la aplicación de sanciones a los responsables de los hechos denunciados.

“La defensa de los derechos laborales no puede ser utilizada como justificación para conductas violentas”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que “la impunidad solo alimenta la reiteración de estos atropellos”, finaliza el comunicado.