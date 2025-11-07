Intentaron robar y causaron daños en el club Villa Ressia

Dos ladrones que en las últimas horas pretendieron ingresar con fines de robo causaron daños en las instalaciones del Club Villa Ressia.

Autoridades de la entidad ubicada en Paunero al 1.100 informaron que el hecho se produjo ayer a la madrugada, poco después de la 1, cuando los sujetos violentaron una puerta y accedieron a un sector cercano a la secretaría.

Los voceros mencionaron que los individuos, quienes quedaron filmados por las cámaras de seguridad, forzaron tres aberturas y que al pretender ingresar al área administrativa se activó el sistema de alarma, por lo que se dieron a la fuga con las manos vacías.

De todas maneras, señalaron el perjuicio económico que lo ocurrido le provoca a la institución, ya que se debe afrontar la reparación de las puertas dañadas.

Señalaron también que en lo que va del año "sufrimos entre tres y cuatro hechos. Se han robado bicicletas en el sector del club donde se practica boxeo".