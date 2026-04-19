Villa Mitre recibe a Santamarina con el objetivo de volver a festejar en casa
El partido comienza a las 15 y será dirigido por Franco Morón. Ayer, Olimpo venció a Kimberley y sigue invicto.
Villa Mitre recibe esta tarde a Santamarina de Tandil, en el cierre de la quinta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.
El partido comenzará a las 15 y será dirigido por Franco Morón.
*Cómo llegan
El equipo de nuestra ciudad buscará hoy volver al triunfo, luego de perder ante Germinal, en Rawson, por 1 a 0.
Tras purgar la fecha libre, el tricolor cayó como visitante y sumó su segundo traspié en la ruta, ya que también había cedido en el debut ante Kimberley en Mar del Plata (1 a 0).
En el medio, además, consiguió lo que hasta ahora es su único triunfo: 2 a 0 ante Círculo Deportivo, en El Fortín.
Mientras que Santamarina llegará a nuestra ciudad luego de su primera victoria, ya que en la fecha pasada también venció al Papero, pero por 4 a 0.
Antes, había empatado frente Kimberley (0 a 0) y Brown de Madryn (2 a 2) y en el medio cayó frente a Sol de Mayo (2 a 0).
*Dos bajas y otro que vuelve a casa
Villa Mitre otra vez no contará con el arquero Juan Pablo Mazza y el volante Enzo González, quien se recuperan de sendas lesiones.
De esta manera, los elegidos por Diego Cochas son:
-Arquero: Mauro Alcaraz y Tomás Manganaro.
-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva, Marcos Escobar y Marcos Pinto.
-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Matías Páez, Pablo Mujica y Leonel Monti.
-Delantero: Maximiliano Tunessi, Rubén Tarasco, Santiago Gómez y Enzo Castro.
En Santamarina, en tanto, vendrá un viejo conocido: Nicolás Ihitz, quien se sumó al equipo tandilense en la última temporada.
"Será un partido especial, pero yo creo que lo voy a disfrutar", le dijo Nico a La Nueva. en la semana.
Además, el aurinegro tandilense tiene como capitán y referente al volante Diego Sosa, quien en nuestra ciudad jugara en Olimpo y Tiro Federal, y quien también vistió las camisetas de Godoy Cruz, Argentinos Juniors entre otros.
*Entradas
Para socios se venderán en la sede de Garibaldi 149, de 12 a 15.
Mientras que las generales se expenderán, de 10 15, en la casilla ubicada en Maipú y Puntal.
*El resto
La fecha comenzó ayer con el triunfo de Olimpo ante Kimberley por 1 a 0.
El aurinegro se impuso con gol de Cristian Ibarra y sumó su cuarto triunfo en cuatro presentaciones, lo que lo mantiene como líder con puntaje perfecto.
Además, Alvarado venció a Círculo Deportivo por 1 a 0 con tanto de Tomás Fernández.
*La tabla
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