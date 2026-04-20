Sorprendente: el árbitro del VAR en el Superclásico tiene familia xeneize

Héctor Paletta, árbitro a cargo del VAR en el Superclásico, en el centro de la polémica. Foto: TyC Sports.

Tras la victoria de Boca por 1-0 ante River en el Monumental, la polémica saltó rápidamente con la última jugada del partido, cuando el Millonario le reclamó penal a Darío Herrera por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. El VAR, manejado por Héctor Paletta, tampoco llamó al árbitro principal.

Con el partido ya finalizado, salió nuevamente a la luz el dato del fanatismo de Paletta y la relación que tiene el árbitro con el Xeneize: su hermano jugó en el club durante tres años y además, se reflotó una frase del exfutbolista en su etapa como jugador.

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“Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”, expresó Gabriel Paletta en su llegada al club de La Ribera en 2007. Además, agregó que uno de sus sueños fue siempre enfrentar a River: “Uno de mis mayores deseos fue jugar el Superclásico”.

Héctor Paletta, nacido el 27 de noviembre de 1976 en la ciudad bonaerense de Longchamps, fue uno de los protagonistas del Superclásico en el Monumental. El hombre es, además, profesor de Educación Física y pertenece a la Asociación Argentina de Árbitros.

Su debut en Primera fue en un partido entre Racing y Unión jugado en la 19° fecha del Torneo Final 2012/2013. Paletta se inició en el referato en las ligas amateur de la Zona Sur.

Esta fue la jugada de la polémica en el Superclásico: