El desempleo en la Provincia supera el 9%: ya se perdieron más de 96 mil puestos de trabajo registrado

La tasa de desocupación en la Provincia de Buenos Aires (PBA) alcanza a casi el 10% de su población, al tiempo que se perdieron más de 96.000 puestos de trabajo registrados, lo que muestra un claro ajuste sobre el mayor distrito del país.

Los datos demuestran que la mayor parte de ajuste que implementó el Gobierno recayó sobre PBA, que abarca al 38% de la población total del país (17.569.053 personas).

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la evolución de los indicadores socioeconómicos muestra un deterioro en las condiciones laborales de los bonaerenses. Los indicadores se presentan junto a los nacionales, tomando como referencia en general la situación previa al cambio de gobierno en noviembre de 2023.

Como primer resultado, en el cuarto trimestre del 2025 la tasa de desocupación subió al 9,5%, quedando por encima de Nación (7,5%) y también por encima del registrado dos años atrás en la provincia (7,4%).

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Otro factor poco observado tiene que ver con el porcentaje de personas ocupadas que se encuentran buscando otro empleo, que asciende al 16,5% y muestra problemas de calidad del empleo, ya sea por ingresos insuficientes o condiciones laborales precarias.

Al mismo tiempo, se observa una caída tanto en la proporción de personas ocupadas (tasa de empleo) como en la de quienes participan activamente en el mercado laboral (tasa de actividad). “Cuando ambas tasas disminuyen simultáneamente, suele indicar que una parte de la población dejó de buscar empleo, lo que puede estar asociado al desaliento”, señalan desde el CEPA.

La desocupación en los más jóvenes

Entre las personas de 14 a 29 años, la situación de desempleo observó un deterioro significativo desde el cambio de mandato.

En el último trimestre del 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones jóvenes, evidenciando incrementos de 3,4 y 4,7 puntos porcentuales (p.p.) respectivamente desde 2023. Ambos guarismos se encuentran muy por encima del promedio nacional (7,5%).

“Las consecuencias de esta situación exceden lo estrictamente laboral. La imposibilidad de acceder a un empleo limita los procesos de autonomía económica, retrasa la independencia del hogar de origen y condiciona decisiones fundamentales como la continuidad educativa, la formación de un hogar propio o el acceso a una vivienda. Además, la persistencia de estas dificultades puede derivar en trayectorias laborales más inestables y precarias en el mediano plazo, consolidando desigualdades que tienden a reproducirse a lo largo del tiempo”, destacan.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social, también confirma el aumento de la desocupación bonaerense.

Desde que asumió Javier Milei hasta diciembre del 2025 (último dato disponible), la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas en el total nacional se redujo un 2,85%, lo que representó una pérdida de 280.833 puestos de trabajo.

De ese total, el 34,3% corresponde a PBA: 96.243 personas se quedaron sin empleo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Entre las razones por las que cae el empleo se pone en primer lugar una combinación total de factores, entre los que se enumeran la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal.

“Aunque la tasa de desempleo en Argentina se ubica en el 7,5%, este dato no refleja completamente la situación del mercado laboral. La medición tradicional solo cuenta a quienes no tienen trabajo y lo buscan activamente, pero no considera la calidad del empleo. En los últimos años muchas personas encuentran ingresos a través de aplicaciones (economía de plataformas) que funcionan como una especie de ‘contenedor’ para quienes no consiguen empleo formal. Estos trabajos suelen ser inestables, con bajos ingresos y sin seguridad social. Para entender mejor la realidad del empleo en Argentina no alcanza con mirar cuántas personas trabajan, sino también en qué condiciones lo hacen, en un contexto donde más del 40% del empleo es informal según datos del INDEC.”

Salarios

Medido a precios constantes, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 el salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado creció apenas un 2,3% en el Gran Buenos Aires (GBA).

Son de los que más poder adquisitivo perdieron en todo el país (después de Tucumán y Tierra del Fuego): el resto de la PBA acumuló una mejora real del 4% y Nación del 3,05%. Si se mira año a año, mientras que en 2024 se registró leve aumento en los ingresos salariales (2,5% real), en 2025 se produce una caída que compensa el aumento del 2024 (-0,17%).

La caída resulta peor si se toma como referencia el nuevo IPC 2017/2018, que el INDEC había gestionado pero que finalmente no salió a la luz.

La pérdida del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores del GBA cae 8 p.p. por debajo de noviembre del 2023.

“Detrás de estos números hay una geografía del ajuste. El recorte del gasto público nacional y la retracción de la demanda interna golpearon de manera desproporcionada al conurbano bonaerense, territorio donde se concentra buena parte del empleo industrial y de los trabajadores que dependen del mercado interno. El resultado es una pérdida sostenida de capacidad de compra que expone el costo que tuvo la estabilización macroeconómica para los asalariados del principal aglomerado urbano del país”.

Jubilados

Entre otros de los datos que brinda el informe del CEPA se detalla el haber medio que perciben los jubilados en territorio bonaerense, en donde concentra el 40% de todos los jubilados del país (casi 2,8 millones de personas).

Sin embargo, el haber medio es de e $541.901, quedando por debajo del promedio nacional ($602.274) y sin llegar a cubrir dos salarios mínimos. “Un dato que muestra con claridad que el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones no es un problema abstracto, sino una realidad cotidiana para millones de bonaerenses”, afirman desde el CEPA. (con información de NA)