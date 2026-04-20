Liga de Dorrego: Monte sigue firme en una fecha plagada de goleadas

Atlético Monte Hermoso metió la sexta. Goleó en casa a Atlético Ventana 4 a 1 y tiene puntaje ideal, tras jugarse la 6ª jornada del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Villa Rosa.

El conjunto albirrojo mantuvo las 3 unidades de ventaja sobre los escoltas Ferroviario, Porteño, Suteryh e Independiente de Coronel Dorrego, que también salieron airosos.

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--Atlético Monte Hermoso 4 (Matías Martin, Franco Ortíz -2- e Iván Tello), Ventana 1 (Gustavo Uribe).

--Pelota 0, Ferroviario 8 (Francisco De Abajo -2-, Gianfranco Crisci -3-, Lucas Codagnone, Bruno Barrionuevo y Nicolás Palacio).

--Porteño 2 (Diego Gutiérrez y Nicolás Restivo), Alumni 0.

--Progreso 3 (Herrera, Roque Armario y Franco Antognoli), Villa Rosa 4 (Javier Maciel, Joaquín Maiques y Matias Izzi -2-).

--Suteryh 9 (Ciro Folasco -3-, Tiziano González -2- Emanuel Benítez, Juan Acosta y Juan José Peralta -2-), Divisorio 1 (Alan Vega).

--Independiente CP 2 (Brian Villalba y Kevin Ullúa), Almaceneros 0.

--San Martín 0, SUPA 5 (Yago Sabanés -3-, Franco Costa y Cortez).

--Esperanza 0, Independiente de Dorrego 2 (Agustín Biragnet y Tomás Matti).

--Posiciones: Monte, 18 puntos; Ferroviario, Porteño, Suteryh, Independiente CD, 15; Independiente CP, 12; Ventana, 10; Almaceneros y Villa Rosa, 9; Alumni, 7; San Martín y SUPA, 6; Progreso, 4; Esperanza, 1; Divisorio y Pelota, 0.

--Próxima fecha (7ª): Almaceneros-Monte, Divisorio-Independiente CP, Ventana-Porteño, Alumni-Progreso, Villa Rosa-Independiente CD, Esperanza-Ferroviario, Pelota-San Martín y SUPA-Suteryh.