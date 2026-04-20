Liga Sureña: Villa Mengelle se quedó con el clásico y recuperó la vanguardia

Villa Mengelle festejó por partida doble. Derrotó a Independiente por 1 a 0 en el clásico de Jacinto Aráuz y recuperó la cima de la Zona B tras aprovechar el traspié de Club Darregueira ante Rampla Juniors (1-0) tras jugarse la 5ª fecha de la Copa del Sur de la Liga Sureña.

Otro que festejó en el derby local fue Gimnasia de Darregueira, que superó ampliamente como visitante a Argentino 3 a 0.

(Foto: Gimnasia).

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En tanto, Bernasconi no detiene su marcha y logró la quinta victoria en fila en la Zona A.

Resultados:

--Zona A: Argentino 0, Gimnasia 3 (Joaquín Salvi, Maximiliano Morettini e Isidro Pizzano); Huracán G 0, UD Bernasconi 4 (Joaquín Cubas y Esteban Bocardo --3--) y Unión de Campos 1 (Mateo Rodríguez), Social Colonial 1 (Hernán Alecha).

--Zona B: Sportivo y Cultural 0, Pampero 2 (Enzo Gaiger y Alexis Blanco); Club Darregueira 0, Rampla Juniors 1 (Ernesto San Martín) y Unión VI 1 (Tobías Gatti), Deportivo Alpachiri 3 (Franco Olmos, Enzo Castillo y Thiago Carra).

(Foto: Nomi Greer).

--Interzonal: Villa Mengelle 1 (Ignacio Tourm), Independiente 0.

Las tablas