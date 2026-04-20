“D10S ETERNO”: el álbum virtual de Maradona que se hizo viral en las redes sociales

Damián, un programador y diseñador web de 38 años, creó el álbum virtual “D10S ETERNO” en homenaje a Diego Armando Maradona que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el álbum cuenta con 555 figuritas digitales y es completamente gratuito. Además, cuenta con la novedad de que se podrá abrir un solo sobre por día, lo que le brindará al usuario la emoción y adrenalina que transmiten los álbumes físicos.

“Los homenajes no se cobran”, fue la frase que utilizó el creador de este novedoso álbum, que es una iniciativa que homenajea a Maradona en plena previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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Este año, y como ocurre en todas las ediciones, saldrá un álbum del Mundial, aunque el mismo será extremadamente costoso para completar desde el punto de vista económico, ya que el mismo contará con 980 números para completar y cada paquete costaría alrededor de 1.500 pesos.

El álbum virtual de Maradona, que rápidamente se viralizó y atrajo a miles de usuarios, podrá obtenerse en jueguitos.com.ar/diegote/.