El exabrupto de un jugador de la Selección Sub 17 tras perder la final ante Colombia

La derrota de la Selección Argentina Sub 17 en la final del Sudamericano dejó mucho más que un resultado adverso. El equipo cayó 4-0 ante Colombia, en un partido en el que fue claramente superado y terminó incluso con dos jugadores menos por expulsiones.

Tras el pitazo final se produjo un episodio que generó fuerte repercusión en las redes sociales. Julio Coria, defensor del conjunto que dirige Diego Placente, declaró con mucha calentura y lanzó un exabrupto: “Yo sé que lo vamos a arreglar en el Mundial y les vamos a romper el o... como lo hacemos siempre”.

El desubicado comentario del defensor de 17 años de las inferiores de Boca rápidamente se viralizó en redes sociales. El futbolista podría sufrir una fuerte sanción por parte de la organización, que debería cumplir en el Mundial, que se jugará en Qatar del 3 al 27 de noviembre de este año.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La caída ante los Cafeteros fue un duro golpe para el equipo dirigido por Diego Placente, que nuevamente quedó a las puertas de ganar un título tras haber hecho un gran torneo.