Liga de Villarino: Ascasubi bajó al líder y ahora hay tres punteros

En la semana, Caza y Pesca obtuvo en los escritorios 3 puntos de su partido ante Cobolvi que le dieron la cima de la tabla, pero le duró poco ya que Social Ascasubi lo derrotó en casa 3 a 0 y le sacó rápidamente la vanguardia.

Al liderazgo también se sumaron Juventud Agraria de Algarrobo, que goleó al mencionado Cobolvi por 6 a 0 y Ferroviario de Argerich, que superó como local a 12 e Octubre de Médanos 3 a 1.

El que no pudo treparse a la punta fue Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich, que empató en casa ante Juventud Unida de Algarrobo 1 a 1.

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Por su parte, San Adolfo logró su segundo triunfo del año al superar como visitante al colista Barrio Africa de Médanos 2 a 1.

Marcadores y goleadores

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