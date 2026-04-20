Liga de Villarino: Ascasubi bajó al líder y ahora hay tres punteros
Derrotó en casa a Caza y Pesca 3 a 0 y pasó a comandar la tabla con Juventud Agraria y Ferroviario de Argerich.
En la semana, Caza y Pesca obtuvo en los escritorios 3 puntos de su partido ante Cobolvi que le dieron la cima de la tabla, pero le duró poco ya que Social Ascasubi lo derrotó en casa 3 a 0 y le sacó rápidamente la vanguardia.
Al liderazgo también se sumaron Juventud Agraria de Algarrobo, que goleó al mencionado Cobolvi por 6 a 0 y Ferroviario de Argerich, que superó como local a 12 e Octubre de Médanos 3 a 1.
El que no pudo treparse a la punta fue Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich, que empató en casa ante Juventud Unida de Algarrobo 1 a 1.
Por su parte, San Adolfo logró su segundo triunfo del año al superar como visitante al colista Barrio Africa de Médanos 2 a 1.
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