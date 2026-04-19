Disparidad de ingresos: advierten que hay argentinos que viven con sólo 8 dólares por día

Los ingresos de los argentinos experimentan notorias asimetrías según la zona del país donde residen, ya que mientras en la Ciudad de Buenos Aires se perciben 25 dólares diarios, en provincias del norte no se alcanzan los US$9, según expuso un informe de la consultora Focus Market.

El reporte reflejó que el ingreso individual promedio en Argentina es de US$671,08 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (US$607,81), Paraguay (US$598,40) y Brasil (US$620,00), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de Uruguay (US$1.273,00) y Chile (US$1.518,00).

Más allá de la comparativa regional, el análisis puntualizó que el promedio nacional “oculta disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación según el lugar de residencia”.

En este sentido, la consultora advirtió que el aumento del ingreso medido en dólares, enfatizado por el Gobierno como signo de reactivación, no llega de forma equitativa a las provincias al evidenciar una marcada disparidad entre el centro-sur y el norte del país.

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Al respecto, señaló que “cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población” y remarcó que “para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso”.

El mayor ingreso per cápita familiar se detecta en CABA con una suma de US$762,34. El podio lo completan dos provincias patagónicas, ya que en segunda instancia aparece Tierra del Fuego (US$635,52) y en tercera posición se ubica Neuquén (US$610,75).

En el extremo opuesto, La Rioja (US$247,20), Chaco (US$255,74) y Formosa (US$266,65) registran los ingresos más bajos, que representan apenas un tercio de lo percibido en la zona metropolitana.

De esta manera, a nivel diario, el ingreso en CABA es de US$25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza US$21,18 y US$20,36 respectivamente. Mientras que en La Rioja se vive con apenas US$8,24 diarios, en Chaco con US$8,52 y en Formosa con US$8,89.

Para dimensionar concretamente lo que implica esta brecha en la vida cotidiana, Focus Market reveló qué puede comprar un trabajador con un día de ingreso según la provincia donde vive. En La Rioja, una jornada de trabajo alcanza para medio kilo de bifes, o medio kilo de helado, o cinco empanadas. En Salta la situación es similar: 700 gramos de bifes, o 600 gramos de helado, o cinco empanadas.

A medida que se avanza hacia provincias con mayores ingresos, el poder adquisitivo mejora: en San Luis rinde para tres cuartos de kilo de bifes, o 650 gramos de helado, o seis empanadas; en Santa Fe para un kilo de bifes, o 900 gramos de helado, o nueve empanadas.

En CABA, en cambio, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, o un kilo y medio de helado, o catorce empanadas. La misma jornada laboral, arroja resultados radicalmente distintos según el lugar del país donde se viva.

Brecha

El informe también expuso la brecha que existe entre los trabajadores formales, con aportes jubilatorios, y los informales, como otro punto que refleja marcadas distancias entre provincias.

En Santa Cruz, un trabajador informal gana un 67,3% menos que uno formal, marcando la mayor brecha del país. Le siguen Chaco (63,9%) y San Luis (62,7%). Por el contrario, la menor brecha se encuentra en Tierra del Fuego (31,6%), seguida por La Rioja con 42,5% y CABA con 42,6%.

En este marco, el director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que “mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, y brechas de más del 60% entre trabajadores formales e informales en buena parte del país, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”.

Asimismo, planteó que “estabilidad, inversión y formalización son las tres condiciones necesarias para que el crecimiento se traduzca en mejoras reales y sostenidas para el conjunto de la población”. (con información de NA)