Bahía y sus representantes en el Campus de Desarrollo U18, camino a la AmeriCup

Otra concentración de los juveniles. Foto: CAB.

Tres jugadores que participan en nuestro medio y un entrenador, estarán desde hoy en la concentración del tercer y último Campus de Desarrollo U18 en el CeNARD.

Los convocados por el cuerpo técnico que encabeza Mauro Polla son, entre otros, Genaro Groppa (Liniers), Luciano D'Amaro (9 de Julio) y Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte).

De este grupo saldrá la preselección de 15 jugadores que se enfocarán en la AmeriCup, a desarrollarse del 1 al 7 de junio en el Domo de la Feria, en León, México.

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Es la tercera etapa de trabajo y en esta última fueron convocados 10 de los 12 que obtuvieron la medalla de Plata en el Sudamericano U17 del 2025.

Los convocados

Gonzalo Aman | 2008 | Peñarol (Mar del Plata)

Joaquín Caumo | 2008 | Estudiantil Porteño

Sebastián Castillo | 2009 | Quimsa

Joaquín Céliz | 2008 | Obras Sanitarias

Luciano D'Amaro | 2008 | 9 de Julio

Mateo Fessia | 2008 | Boca

Bautista Gobetti | 2008 | Provincial (Rosario)

Genaro Groppa| 2008 | Liniers

Manuel Hernández | 2008 | Gimnasia (Santa Fe)

Tiago López | 2008 | Racing

Juan Márquez| 2008 | Sportivo Escobar

Román Moravansky | 2008 | Ferro Carril Oeste

Santiago Pettinaroli | 2008 | Bochas (Colonia Caroya)

Leonel Ruggiero | 2008 | Bahiense del Norte

Elías Torrens | 2008 | Obras Sanitarias

DT: Mauro Polla. Asistentes: Alejandro Silveira y Juan Varas.