Lucas Faggiano y lo que sintió el viernes cuando se despertó: una señal de lo que se venía con Boca

El ansiado título de la Champions consiguió Boca, que tuvo entre sus protagonistas al bahiense Lucas Faggiano.

"Este era el objetivo para el que se había armado el equipo. El club el año pasado ganó todos los títulos que estaban en juego y perdió la final de la Champions, con Flamengo. Se habían quedado con ese sabor amargo y este año fue claro el objetivo: el club y la dirigencia querían ganar la Champions", contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El camino tuvo sus obstáculos.

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"En el medio pasaron muchas cosas, como cambio de entrenador, el equipo arrancó bien y después tuvimos una caída importante...", enumeró.

La llegada de Nicolás Casalánguida para reemplazar a Gonzalo Pérez fue uno de los cambios importantes

"Estábamos doce en la Liga y teníamos que ganar los dos partidos en Brasil para poder clasificar. Y, a la vez, tuvimos cambio de entrenador, con todo lo que había sido el Pola para el club, con los títulos, porque es de la casa... Para los nuevos, porque nos había elegido para ser parte del proyecto, y su salida nos dolió mucho. Estábamos detrás de él y el cuerpo técnico y no podíamos salir de esa situación. Vino Nico, ni tuvimos tiempo para entrenar, y el mismo día que llegó, a las dos horas estábamos subiendo a un avión para viajar a Brasil. Y allá hicimos dos partidazos y quedamos primeros. A veces se necesita eso, una gota de confianza en nosotros mismos", entendió.

La exigencia y exposición en el mundo Boca es permanente.

"Acá, todo lo malo se magnifica y todo lo bueno, mucho más. Es el privilegio o el costo de estar en un club como Boca. El otro día salimos campeones y era portada en todos lados, en medios que no cubren el básquet", dijo sorprendido.

"Hoy en día, en el mundo del básquet todos quieren estar en el club, porque a nivel deportivo viene ganando todos los títulos, a nivel institucional está muy bien, lo mismo a nivel infraestructura, logística... Hoy es un privilegio como nos tratan. Eso hay que defenderlo todos los días adentro de la cancha", asumió Lucas.

Faggiano regresó al país tras jugar en Brasil, España y México.

"Cuando acepté, más allá de todo lo lindo, sabía que lo de la Champions era complicado, porque estaban los mejores equipos de América. Pero Boca siempre va por todo", destacó.

En el Final Four del viernes y sábado, el xeneize jugó sus mejores partidos en mucho tiempo, ante Flamengo y Franca.

"Lo que dijimos fue que para ganarle a Flamengo, con lo que estábamos haciendo, no nos alcanzaba, había que hacerlo muy bien o excelente. Y pudimos sacar todo y ponerlo en la cancha", resaltó Faggiano.

En lo personal, Lucas amaneció el viernes con una sensación diferente.

"Venía pensando toda la semana en el partido y cuando me desperté el viernes, el día que jugamos contra Flamengo, me dije a mí mismo 'disfrutalo, es un privilegio lo que vas a vivir, una semifinal de América, Boca-Flamengo, de local, con toda la gente, la familia en la tribuna, hace poco cumplí 37 años y no sé si podré repetir. Son pocas las chances'", asumió.

El brazo con Jorge, su papá.

Con esta misma sensación, Lucas espera los que se viene en la Liga Nacional. Si mañana le ganan a Obras serán quintos y cruzarán con San Martín. Si pierden terminarán séptimos y enfrentarán a Instituto.

"Lo bueno que ya tenemos la localía. Boca es bicampeón y quiere ser tricampeón, la vara está siempre arriba", aseguró.

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