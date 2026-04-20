Quién es el mecánico argentino que consiguió trabajo por LinkedIn en la F1 y ahora creó su propia escudería

Nicolás Bianco es un mecánico argentino que construyó una historia poco común dentro del automovilismo internacional: mandó su CV por LinkedIn, logró entrar a la Fórmula 1 en 2017 y, casi una década después, dio un paso más ambicioso al crear su propia escudería.

Hoy su nombre volvió a quedar en el centro de la escena porque es uno de los fundadores de Alpha 54 Racing, el nuevo equipo argentino que competirá en la Fórmula 4 Italiana.

La historia de Bianco empezó mucho antes de este nuevo proyecto. Nacido en Córdoba y formado como mecánico, llegó a Europa en 2015 para trabajar en el automovilismo internacional.

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Su gran salto se dio cuando publicó su currículum en LinkedIn, fue contactado por una agencia de recursos humanos, superó un proceso de selección entre unos 2.000 aspirantes e ingresó a Toro Rosso, la escudería de Faenza que luego pasó a llamarse AlphaTauri y actualmente compite como Racing Bulls.

Dentro de esa estructura, Bianco fue creciendo en un ambiente ultra competitivo y de máxima exigencia. Detalló que “en la Fórmula 1 todo se mide, todo se cronometra y cada procedimiento está calculado al detalle”. También explicó que desde 2017 vive el paddock desde adentro y que trabajó en una estructura en la que compartió tareas con nombres de primer nivel, entre ellos Pierre Gasly, hoy piloto de Alpine y compañero de Franco Colapinto.

Pero Bianco no se conformó con hacer carrera como mecánico. Junto con Gregorio Mandrini, otro argentino con experiencia en la misma base de Faenza, empezó a darle forma hace unos años a una idea que parecía lejana: armar un equipo propio. Ese proyecto terminó convirtiéndose en Alpha 54 Racing, una escudería radicada en Italia, con identidad argentina y pensada como una plataforma de desarrollo para jóvenes pilotos que buscan abrirse camino en Europa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Alpha 54 ya confirmó a sus dos pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 4 Italiana: Thiago Palotini, de 15 años, y Federico Díaz Quaglia, de 17 años. El equipo tendrá el respaldo del Automóvil Club Argentino (ACA), además del apoyo de YPF y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un esquema que busca reconstruir un puente entre el karting argentino y las categorías formativas más fuertes del automovilismo europeo.

La elección de la F4 Italiana no es casual. Se trata de una de las categorías escuela más competitivas del mundo y una vidriera habitual para los talentos que sueñan con llegar a la Fórmula 1.

Allí correrá Alpha 54 con una estructura propia y con base en Faenza, justo en el corazón de una región donde el automovilismo se vive a nivel profesional. Para Bianco, el salto tiene un valor especial: después de haber entrado a la elite por una búsqueda laboral en LinkedIn, ahora será uno de los argentinos que intentará abrirles la puerta a otros pilotos desde su propio equipo.

Quiénes son los pilotos de Alpha 54 Racing:

Thiago Palotini: fue campeón en Rotax a nivel argentino y sudamericano, además de consagrarse en IAME Series y AZK.

Federico Díaz Quaglia: suma títulos en IAME Series, karting cordobés y experiencia en la F4 de Brasil.



El regreso del proyecto histórico del ACA para llevar pilotos argentinos a Europa

El Automóvil Club Argentino (ACA) decidió acompañar el proyecto Alpha 54 con apoyo institucional y económico junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y YPF. La iniciativa busca reconstruir un esquema de formación internacional similar al que permitió el salto de Carlos Reutemann a Europa hace más de cinco décadas.

En 1970, el ACA armó un equipo propio para competir en la Fórmula 2 Europea con Reutemann y Benedicto Caldarella. Aquella experiencia fue determinante: tras un primer año de adaptación, el santafesino peleó el campeonato en 1971 frente a Ronnie Peterson y ese rendimiento lo llevó directamente a la Fórmula 1.

Ese modelo de acompañamiento institucional fue durante décadas una de las claves del desarrollo del automovilismo argentino en el exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo desapareció y los pilotos debieron construir sus carreras internacionales de manera individual o con financiamiento privado.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 volvió a cambiar el escenario. Su irrupción reactivó el interés por generar estructuras que faciliten el salto a Europa desde edades tempranas, algo que hoy vuelve a tomar forma con el proyecto Alpha 54 impulsado por Bianco y Mandrini junto al ACA. (NA)