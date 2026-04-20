Quién es el mecánico argentino que consiguió trabajo por LinkedIn en la F1 y ahora creó su propia escudería
Trabajó junto a figuras como Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly e Isack Hadjar, entre otros.
Nicolás Bianco es un mecánico argentino que construyó una historia poco común dentro del automovilismo internacional: mandó su CV por LinkedIn, logró entrar a la Fórmula 1 en 2017 y, casi una década después, dio un paso más ambicioso al crear su propia escudería.
Hoy su nombre volvió a quedar en el centro de la escena porque es uno de los fundadores de Alpha 54 Racing, el nuevo equipo argentino que competirá en la Fórmula 4 Italiana.
La historia de Bianco empezó mucho antes de este nuevo proyecto. Nacido en Córdoba y formado como mecánico, llegó a Europa en 2015 para trabajar en el automovilismo internacional.
Su gran salto se dio cuando publicó su currículum en LinkedIn, fue contactado por una agencia de recursos humanos, superó un proceso de selección entre unos 2.000 aspirantes e ingresó a Toro Rosso, la escudería de Faenza que luego pasó a llamarse AlphaTauri y actualmente compite como Racing Bulls.
Dentro de esa estructura, Bianco fue creciendo en un ambiente ultra competitivo y de máxima exigencia. Detalló que “en la Fórmula 1 todo se mide, todo se cronometra y cada procedimiento está calculado al detalle”. También explicó que desde 2017 vive el paddock desde adentro y que trabajó en una estructura en la que compartió tareas con nombres de primer nivel, entre ellos Pierre Gasly, hoy piloto de Alpine y compañero de Franco Colapinto.
Pero Bianco no se conformó con hacer carrera como mecánico. Junto con Gregorio Mandrini, otro argentino con experiencia en la misma base de Faenza, empezó a darle forma hace unos años a una idea que parecía lejana: armar un equipo propio. Ese proyecto terminó convirtiéndose en Alpha 54 Racing, una escudería radicada en Italia, con identidad argentina y pensada como una plataforma de desarrollo para jóvenes pilotos que buscan abrirse camino en Europa.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Alpha 54 ya confirmó a sus dos pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 4 Italiana: Thiago Palotini, de 15 años, y Federico Díaz Quaglia, de 17 años. El equipo tendrá el respaldo del Automóvil Club Argentino (ACA), además del apoyo de YPF y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un esquema que busca reconstruir un puente entre el karting argentino y las categorías formativas más fuertes del automovilismo europeo.
La elección de la F4 Italiana no es casual. Se trata de una de las categorías escuela más competitivas del mundo y una vidriera habitual para los talentos que sueñan con llegar a la Fórmula 1.
Allí correrá Alpha 54 con una estructura propia y con base en Faenza, justo en el corazón de una región donde el automovilismo se vive a nivel profesional. Para Bianco, el salto tiene un valor especial: después de haber entrado a la elite por una búsqueda laboral en LinkedIn, ahora será uno de los argentinos que intentará abrirles la puerta a otros pilotos desde su propio equipo.
Quiénes son los pilotos de Alpha 54 Racing:
Thiago Palotini: fue campeón en Rotax a nivel argentino y sudamericano, además de consagrarse en IAME Series y AZK.
Federico Díaz Quaglia: suma títulos en IAME Series, karting cordobés y experiencia en la F4 de Brasil.
El regreso del proyecto histórico del ACA para llevar pilotos argentinos a Europa
El Automóvil Club Argentino (ACA) decidió acompañar el proyecto Alpha 54 con apoyo institucional y económico junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y YPF. La iniciativa busca reconstruir un esquema de formación internacional similar al que permitió el salto de Carlos Reutemann a Europa hace más de cinco décadas.
En 1970, el ACA armó un equipo propio para competir en la Fórmula 2 Europea con Reutemann y Benedicto Caldarella. Aquella experiencia fue determinante: tras un primer año de adaptación, el santafesino peleó el campeonato en 1971 frente a Ronnie Peterson y ese rendimiento lo llevó directamente a la Fórmula 1.
Ese modelo de acompañamiento institucional fue durante décadas una de las claves del desarrollo del automovilismo argentino en el exterior. Sin embargo, con el paso del tiempo desapareció y los pilotos debieron construir sus carreras internacionales de manera individual o con financiamiento privado.
La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 volvió a cambiar el escenario. Su irrupción reactivó el interés por generar estructuras que faciliten el salto a Europa desde edades tempranas, algo que hoy vuelve a tomar forma con el proyecto Alpha 54 impulsado por Bianco y Mandrini junto al ACA. (NA)