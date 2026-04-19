Villa Mitre volvió a comprobar que los goles no se merecen: 0-0 ante Santamarina

Pablo Mujica se lamenta por una de las chances desperdiciadas. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Hay máximas en el fútbol que son tan viejas como el juego mismo y que con los años mantienen su vigencia y confirman aquello que predican.

Una de ellas es la frase que reza que "los goles no se merecen, se hacen" y que esta tarde sufrió en carne propia Villa Mitre, que empató ante Santamarina de Tandil 0 a 0 y no pudo volver al triunfo en el Federal A.

En cierta medida, el tricolor volvió a sufrir de la falta de eficacia en ataque, algo que, en algún punto, empieza a ser una tendencia en este equipo versión 2026.

Es que aunque no desplegó un gran juego, el elenco de nuestra ciudad hizo los méritos suficientes para vencer al aurinegro, sobre todo en la última media hora, cuando jugó en ventaja numérica por la expulsión del bahiense Nicolás Ihitz por doble amarilla.

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No obstante, al equipo que conduce Diego Cochas le faltó nuevamente la puntada final para poder plasmar en el marcador lo que empezó a insinuar mientras la tarde fue tomando temperatura.

Es que en un clima algo distinto porque el partido se jugó en la previa al Superclásico, principalmente, a Villa Mitre le costó entrar en ritmo en el inicio del juego.

No pudo imponer su intensidad y no logró tomar las riendas del juego, ante un rival que desde el orden y el sacrificio le disputó la pelota y le propuso un trámite algo más cansino, con un partido de transiciones más lentas y menor intensidad.

De a poco, el equipo de nuestra ciudad fue creciendo y empezó a merodear el área rival.

Buscando hacer ancha la cancha, hoy Cochas probó con Mujica por izquierda y Monti por derecha, más Tunessi y Tarasco arriba.

Si bien la Villa fue profundo cuando logró desequilibrio por afuera o encontró a Santamarina menos abroquelado, falló en la finalización de las jugadas.

Aunque hizo trabajar al arquero visitante con un cabezazo de Almada o un remate de media distancia, el equipo bahiense no estuvo fino principalmente en sus envíos del costado, en esos pases o centros laterales que buscaban la llegada por el centro. Eso, en consecuencia, también lo privó de tener chances de mano a mano o algo más francas frente al arco.

En el complemento la tendencia se mantuvo y, sobre todo, se agudizó después de la expulsión de Ihitz, ya que la visita con el correr de los minutos fue relegando definitivamente la parte ofensiva.

Primero desde la postura y después desde los intérpretes, ya que Botella reforzó la zona baja y sacó a Diego Sosa, el capitán y manija del equipo, para proteger su arco.

Así las cosas, Villa Mitre siguió buscando, ahora con Mujica definitivamente de delantero y Páez ingresando a volantear. Luego se sumó el pibe Santiago Gómez y Enzo Castro reemplazó a Tarasco, quien salió lesionado.

Plantado definitivamente en campo rival, el dueño de casa pobló de gente el área de Santamarina y aunque lógicamente el correr de los minutos le hizo perder algo las formas, siguió teniendo como premisa hacerse ancho y buscar por bandas.

No obstante, la falta de puntería o desequilibrio individual, el no poder estar fino en las decisiones finales, sumado a una gran tarde del arquero visitante fueron privando a la Villa de la apertura del marcador.

El equipo de nuestra ciudad probó por varías vías, de afuera, con cabezazos y hasta con alguna gapueda por la bandas, pero nunca encontró la fineza necesaria para marcar.

Sin ser brillante, definitivamente Villa Mitre mereció mucho más esta tarde, pero una vez más aquella vieja máxima se hizo presente en El Fortín y el tricolor pudo comprobarla: los goles no se merecen...

*La síntesis

Villa Mitre (0)

Alcaraz 5



Silva 5

Almada 6

Bacigalupe 5

Pintos (c) 6



Monti 6

L. Fernández 6

Battigelli 5

Mujica 5



Tunessi 5

Tarasco 5



DT. Diego Cochas



Santamarina (0)



Moris 8



Labaroni 5

L. Domínguez 5

Lucero 5

Ihitz 4



Igartúa 6



San Martín 5

D. Sosa (c) 5

Marchiori 5

Ferrari 5



Ijurco 5



DT. Duilio Botella



PT. No hubo goles.

ST. Se fue expulsado Ihitz (S), a los 15m.



Cambios. 62m. Páez por Tunessi, 78m. S. Gómez por Silva y 83m. Castro por Tarasco, en Villa Mitre; 54m. J. Gómez, N. Franco y T. Romero por Ferrari, San Martín e Ijurco, en Santamarina.



Amonestados. Labaroni (7m.) y D. Sosa (68m.), en Santamarina.



Árbitro. Franco Morón (5).



Cancha. Villa Mitre (muy buena).