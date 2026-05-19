Cómo agregar a La Nueva. como fuente preferida en Google

Google sumó una nueva función para que los usuarios tengan más control sobre las noticias que ven cuando realizan búsquedas. Se trata de “Fuentes preferidas”, una herramienta que permite seleccionar medios y sitios web para que aparezcan con mayor frecuencia dentro de la sección Noticias destacadas del buscador.

A partir de esta opción, quienes leen habitualmente La Nueva. pueden agregar lanueva.com como una de sus fuentes de confianza y así encontrar con más facilidad las noticias locales, regionales y nacionales publicadas por este medio.

La configuración es simple y puede hacerse en pocos pasos. Cuando aparece la sección Noticias destacadas en una búsqueda de Google, el usuario debe ingresar al ícono de preferencias de fuentes, buscar lanueva.com o La Nueva. y marcar el casillero correspondiente.

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También puede hacerse desde el botón “Agregar La Nueva en Google”, disponible junto a las opciones para compartir en las notas del sitio. Al seleccionarlo, Google abre la pantalla de preferencias y permite confirmar a La Nueva. como fuente preferida.

Una vez activada la opción, Google podrá mostrar con mayor frecuencia contenidos de lanueva.com en búsquedas relacionadas, especialmente cuando haya noticias recientes o relevantes sobre el tema consultado.

La función puede modificarse en cualquier momento: los usuarios pueden agregar nuevas fuentes, quitar otras o cambiar sus preferencias cuando lo deseen.

Con esta opción, Google busca ofrecer una experiencia más personalizada y facilitar el acceso a medios que cada lector considera importantes para informarse sobre lo que pasa cerca suyo.