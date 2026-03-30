Shakira quedó entre los 5 favoritos para entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll

Shakira continúa consolidándose como una de las grandes referentes de la música a nivel mundial: Se convirtió en la primera artista latina en ser nominada al mítico Rock & Roll Hall of Fame y buscará asegurar un lugar en el prestigioso museo de Cleveland en la clase 2026.

La colombiana sumó un nuevo logro a su lista, convirtiéndose en una de las artistas con más votos del público en la votación abierta que corre en la web de Salón de la Fama del Rock&Roll.

“Gracias a mis fans y a todos los que siempre han creído en mí y que me llevaron al Top 5 para el Rock and Roll Hall of Fame”, agradeció Shakira en sus redes sociales, junto al leaderboard oficial del sitio.

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Esto demuestra el compromiso de sus fanáticos con ella y la posiciona no solo como una artista consagrada, sino también como una de las figuras más influyentes dentro de la industria musical. De esta forma, la colombiana está en el puesto número cinco del chart, sobreponiéndose a otros grandes artistas como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol.

Las votaciones oficiales terminan el próximo 3 de abril.

El voto de los fanáticos se suma al de los más de 1200 especialistas en música que decidirán quién entra finalmente en la prestigiosa lista. El apoyo de los fanáticos impulsará a los primeros cinco artistas al conteo final, llegando a ser en muchas formas decisivo.

El sólido requisito que se necesita para ingresar al Salón de la Fama del Rock&Roll es haber editado su primer álbum hace al menos 25 años. La barranquillera lanzó “Magia”, su primer disco en 1991, cumpliendo con el requisito. (NA)