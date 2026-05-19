Villa Nocito: allanaron una casa por una moto robada y encontraron cocaína y material balístico

Un allanamiento realizado este martes por la tarde en una vivienda de Güiraldes al 1800, en el barrio Villa Nocito, terminó con la aprehensión de una mujer de 28 años, y de una adolescente, luego de que la Policía encontrara cocaína, elementos para fraccionamiento de drogas y material balístico.

En el procedimiento fueron aprehendidas Daiana Micaela Durán y una joven de 17 años, por infracción a la Ley 23.737 de drogas, agravada por la participación de una menor de edad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La investigación se había iniciado a raíz del robo de una moto ocurrido el pasado 5 de mayo en calle Vicente López al 2100.

Los efectivos secuestraron 10,2 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios pequeños y uno de mayor tamaño, además de una balanza de precisión y recortes de nylon utilizados presuntamente para el fraccionamiento de estupefacientes. También fueron incautados tres teléfonos celulares.

En el mismo operativo los policías encontraron una funda táctica de chaleco antibalas y seis placas de Kevlar, elementos que fueron secuestrados bajo la figura de averiguación de procedencia.

Intervinieron la UFIJ N° 2 y 19, y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a través de la UFIJ N°1 de Menores, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y la Defensoría del Joven en turno.

También tomó intervención el Servicio Local de Niñez de la Municipalidad de Bahía Blanca, que posteriormente dispuso la entrega de la adolescente a un familiar responsable.

El operativo se realizó alrededor de las 18 por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Bahía Blanca.