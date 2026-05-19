Con goles de Di María y Ruben, Rosario Central superó a Universidad Central y se metió en octavos

Rosario Central se impuso por 4 a 0 ante la Universidad Central de Venezuela en un partido en el que fue ampliamente superior y que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El delantero Alejo Véliz abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo, el mediocampista Vicente Pizarro amplió la ventaja a los 38 minutos, el astro Ángel Di María convirtió el partido en goleada cuando iban 25 minutos del complemento y el ídolo local Marco Ruben sentenció el triunfo, en 43 minutos.

Con el triunfo, el “Canalla” aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental, puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

En la última fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

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*Los goles