“Continúa internado”: Chiche Gelblung en terapia intensiva, pero despierto y comunicado
El periodista de 82 años habría pasado la noche con dolores.
El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace una semana, luego de casi un mes de haberse colocado dos stents cardíacos debido a una trombosis en el tobillo.
El comunicador se encuentra hospitalizado en la clínica Mater Dei. Pasó “la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y se comunica”. Es que Chiche había sufrido también un accidente doméstico que le generó una cicatriz cerca del ojo izquierdo y lo pasó por alto.
Actualmente, tras haber tenido una descompensación y “ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir”, señaló el periodista Pablo Montagna, respecto a la salud del conductor que, a los 82 años, mantiene en vilo al mundo del espectáculo.
Una semana atrás, y luego de la intervención quirúrgica, Chiche quedó en observación por controles y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias. Es que, a pesar de que el profesional de la salud le había recomendado reposo, el conductor continuó sus labores rápidamente.
Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. En los últimos años ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó su actividad profesional en poco tiempo. (NA)