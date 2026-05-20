“Continúa internado”: Chiche Gelblung en terapia intensiva, pero despierto y comunicado

El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace una semana, luego de casi un mes de haberse colocado dos stents cardíacos debido a una trombosis en el tobillo.

El comunicador se encuentra hospitalizado en la clínica Mater Dei. Pasó “la noche con dolores pero se encuentra estable, despierto y se comunica”. Es que Chiche había sufrido también un accidente doméstico que le generó una cicatriz cerca del ojo izquierdo y lo pasó por alto.

Actualmente, tras haber tenido una descompensación y “ante la ausencia de su médico de cabecera en el país, habrá una junta médica clave para definir los pasos a seguir”, señaló el periodista Pablo Montagna, respecto a la salud del conductor que, a los 82 años, mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

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Una semana atrás, y luego de la intervención quirúrgica, Chiche quedó en observación por controles y chequeos médicos vinculados a dolores y complicaciones circulatorias. Es que, a pesar de que el profesional de la salud le había recomendado reposo, el conductor continuó sus labores rápidamente.

Gelblung había hablado públicamente sobre su cuadro de salud y reconoció que atravesó un momento delicado tras la colocación de los stents. En los últimos años ya había atravesado otros problemas de salud e internaciones por distintos cuadros clínicos, aunque en cada ocasión retomó su actividad profesional en poco tiempo. (NA)