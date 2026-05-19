La vida de un hombre corre peligro luego de la explosión de un caño de gas en Coronel Pringles

Un hombre se encuentra internado en grave estado en Coronel Pringles, luego de haber sufrido la explosión de una cañería de gas.

El accidente se dio este martes al mediodía en las instalaciones dela empresa Duhau, ubicada en Avenida 25 de Mayo y calle Barros de la vecina localidad.

En ese lugar, por razones que aún se intentan establecer, se produjo la explosión de una cañería de gas. La onda expansiva y las llamas alcanzaron al operario Pedro Miguel D'Alessandro, de 64 años, quien sufrió severas quemaduras.

Según indicaron fuentes policiales, aunque el damnificado ingresó consciente al nosocomio local, debido a la gravedad de las lesiones fue inmediatamente derivado al área de terapia intensiva, donde en estos momentos permanece bajo coma inducido y con asistencia respiratoria.

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Al respecto, se explicó que su estado es sumamente delicado y corre riesgo de vida. (La Nueva., con información de El Orden)