Monte Hermoso: convocan a una jornada solidaria para limpiar el frente costero tras la sudestada

El municipio de Monte Hermoso realizará el próximo lunes la Primera Jornada Ecológica y Solidaria, una propuesta orientada a la limpieza y recuperación de la playa y la costanera luego de los efectos provocados por la sudestada del pasado 8 de mayo.

La convocatoria comunal está dirigida a vecinos, instituciones y voluntarios para colaborar con el acondicionamiento de distintos espacios del sector costero, apuntando tanto al cuidado ambiental como al fortalecimiento del compromiso comunitario, bajo el lema «Una comunidad unida siempre sale adelante».

El punto de encuentro será a las 9.30 en Traful Bis y Costanera.

Desde la organización recomendaron asistir con calzado cómodo y guantes para participar de las tareas previstas.

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“Cada mano cuenta”, expresaron desde la convocatoria, que busca transformar el feriado patrio en una jornada de participación y colaboración para recuperar uno de los principales espacios públicos de la ciudad. (Noticias Monte)