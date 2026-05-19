Patagones: recuperaron y pusieron en funcionamiento la bomba pluvial del barrio El Bañado

Por Agencia Patagones

Luego de un largo tiempo sin funcionar, lo que ocasionó inconvenientes en la zona, los días de lluvias con altos milimetrajes, quedó nuevamente en funcionamiento la bomba pluvial del sistema de bombeo del barrio El Bañado, la cual había sido retirada para su reparación tras sufrir daños en una tormenta eléctrica.

Con una inversión de 18 millones de pesos, esta intervención se suma a la reparación de otra bomba, ejecutada el año anterior, y a distintas obras complementarias realizadas durante 2025, entre ellas la construcción de una nueva sala de máquinas, la renovación de tableros y la adecuación integral de la instalación eléctrica, con una inversión de 24 millones de pesos.

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“El sistema de bombeo pluvial del citado barrio presenta un importante grado de obsolescencia y falta de modernización. Al iniciarse las intervenciones, el sistema operaba en condiciones críticas: contaba con una sola bomba en funcionamiento, otra fuera de servicio y una tercera inexistente”, explicaron desde Obras Públicas.

Asimismo, añadieron, las cañerías de impulsión, los sistemas de protección eléctrica, la automatización, los tableros de comando y los esquemas eléctricos evidenciaban un avanzado estado de deterioro, con equipamiento desactualizado y fuera de funcionamiento, comprometiendo la capacidad operativa y de respuesta ante eventos climáticos.

Actualmente, se continúa trabajando en la reparación de la segunda bomba y en las tareas previstas para incorporar un sistema de alimentación eléctrica de respaldo mediante grupo generador, “esto permitirá garantizar una alternativa de energización para el funcionamiento del sistema ante contingencias o no interrupciones del suministro eléctrico, optimizando así su capacidad operativa y de respuesta”.