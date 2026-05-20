Napostá, con mucho a favor para tener el Nº1, ante un Estrella herido a pesar de los seis triunfos en fila

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Napostá, el único puntero, recibe al escolta y de mejor racha, Estrella, con la gran posibilidad de asegurarse esta misma noche el Nº1 del primer tramo, correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

La cita es el Antonio Palma, desde las 21, arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera, y corresponde al adelanto (por streaming) de la décima fecha, que se completará mañana jueves.

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Los de la Avenida renovaron casi en su totalidad el plantel, contrastando con Estrella que continuó con su línea de mantener su base de jugadores propios, sumándole dos refuerzos en esta oportunidad.

Justamente, la principal novedad para este partido es la ausencia de Carlos Balmaceda, el grande y dominante del auriazul, quien se lesionó sobre el final del último partido, sufriendo un esguince en la muñeca izquierda.

"No hay tiempo estimado en cuanto a la recuperación, lo mejor es preservar este partido para no agravar y llegar al próximo de la mejor manera", le dijo Balmaceda a "La Nueva".

Esto cambia absolutamente el panorama de un equipo que llegaba con el envión de seis triunfos consecutivos, porque enfrente tendrá ni más ni menos que a un rival con variantes cerca del canasto, dentro de un largo plantel que cubre muy bien cada una de las posiciones.

De esta manera Napostá, el principal candidato -en función de su armado- a luchar por el título, hoy (con plantel completo) tiene una ventaja superior y sale como claro favorito.

No obstante, los del barrio San Martín saben de qué se trata jugar en inferioridad de condiciones y han demostrado ser un equipo combativo, siendo actualmente la revelación de la competencia.

Hasta el momento Napostá ganó ocho partidos en nueve presentaciones (única derrota como local frente a Barrio Hospital, 83 a 79), mientras que Estrella tiene récord de 7-2, ganando los cinco de local y repartiéndose triunfos y derrotas de visita (2-2).

La fecha se completará mañana con Villa Mitre-Bahiense, Pueyrredón-Estudiantes, Pacifico-Olimpo, L.N. Alem-Liniers y Barrio Hospital-Independiente.

La última

En la fecha de cierre jugarán Estudiantes-Napostá, Estrella-Villa Mitre, Bahiense-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Cómo sigue

Cumplidas las 11 programaciones, los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (8-1), 17 puntos

2º) Estrella (7-2), 16

3º) Estudiantes (6-3), 15

3º) Villa Mitre (6-3), 15

5º) Pueyrredón (5-4), 14

5º) Bahiense (5-4), 14

7º) Pacífico (4-5), 13

8º) Liniers (3-6), 12

8º) Olimpo (3-6), 12

8º) L.N. Alem (3-6), 12

11º) Independiente (2-7), 11

11º) Barrio Hospital (2-7), 11