9 de Julio y Estudiantes ganaron por la séptima fecha de la LBB Oro Femenina

Isabel Sorzini dejó sin posibilidades a Rial y Carcas. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con victorias de 9 de Julio ante Bahiense del Norte, 70 a 58 y de Estudiantes frente a Sportivo Bahiense, 51 a 28, se disputó anoche la séptima fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

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Libre tuvo Villa Mitre.

Con este triunfo, 9 de Julio depende de sí mismo para aegurarse el Nº1.

Bahiense 58, 9 de Julio 70

En el tercer cuarto 9 de Julio estableció la diferencia para terminar ganando sin sobresaltos, ante Bahiense, 70 a 58.

El albiazul se impuso en ese período 26 a 6, reaccionando tras perder el segundo 13-5.

Isabella Larrasolo arma el lanzamiento frente a Agustina Kenny.

Repartiendo minutos y sin la lesionada Ileana Corvalán, la visita tuvo entre sus principales exponentes a Isabella Larrasolo, con 10 puntos (5-8 en t2), más 5 asistencias y 4 rebotes.

Uno de los siete rebotes descuelga Isabella Roldán.

En tanto, Isabella Roldán metió 11 unidades (4-8 en t2 y 3-4 en t1) y bajó 7 rebotes; Isabel Sorzini sumó 4 rebotes, 3 asistencias y 8 puntos; Amparo Althabe completó 16 unidades (2-6 en t3,4-8 en t2 y 2-2 en t1) y Emilia Fernández cerró con 9 puntos y 4 rebotes.

Delfina Álves da Florencia define ante Renata Vasconcelo.

En las locales, Ana Liz Carcas convirtió 11 puntos (2-4 en t2, 1-1 en t2 y 3-4 en t1), dio 6 asistencias y bajó 5 rebotes.

Juana Montivero fue la principal anotadora, con 14 (3-5 en t3, 1-4 en t2 y 3-4 en t1).

Bahiense (58): A.L. Carcas (11), P. Vecchi, A. Kenny (7), A. Rodríguez (3), G. Rial (5), fi; J. Montivero (14), R. Vasconcelo (4), J. Quinteros (4), C. Cabrera (1), I. Canutti (5) y C. Zanotto (4). DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (70): E. Fernández (9), I. Larrasolo (10), A. Althabe (16), V. Martín (2), I. Sorzini (8), fi; D. Álves da Florencia (2), I. Roldán (11), A. Maurer (4), M.V. Flores (4), M. Bussetti (2), T. Nieva (2) y J. Azaroff. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahiense, 20-21; 33-26 y 39-53.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Sportivo 28, Estudiantes 51

Estudiantes dominó a Sportivo Bahiense: 51-28.

El equipo albo tuvo un parejo rendimiento, recuperándose de las últimas dos derrotas frente a 9 de Julio y Bahiense.

Sportivo (28): l. Gherzi, R. Boccatonda (7), S. Fernetich (7), A. Prada, J. Salvarezza, fi; L. Uthurralt (4), A. Lella, A. De la Puente (6), B. Cunningham (4), S. Albarracín, E. Islas y R. Hammerschmidt. DT: Bruno Sagripandi.

Estudiantes (51): J. Rodríguez (4), V. Escudero (10), V. Hollman (10), I. Basaul (4), L. Mansilla (10), fi; L. Hiebaum (11), K. Kovach, A.J. Rucci, M. Iglesias (2), I. Luna, I. Bassi y M. Lorenzetti. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Sportivo, 5-12; 9-29 y 20-44.

Árbitros: Camila Robles y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

La próxima

El martes jugarán Estudiantes-Villa Mitre y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Bahiense.

Posiciones

1º) Bahiense, 10 puntos (4-2)

2º) 9 de Julio, 9 (4-1)

2º) Estudiantes, 9 (3-3)

4º) Villa Mitre, 8 (3-2)

5º) Sportivo, 6 (0-6)