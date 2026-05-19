Comercial es uno de los cinco punteros de la LBB Plata, en la que también festejó Argentino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comercial derrotó como visitante a Ateneo, 67 a 63 y se convirtió en el quinto pasajero en subirse al colectivo de punta, el cual comparte con 9 de Julio, Altense, Sportivo y San Lorenzo.

Este partido había quedado pendiente de la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Nicolás Antonelli va hacia el cesto ante Catalán.

En tanto, Argentino derrotó como local a El Nacional, por 86 a 72, en el adelanto de la décima programación, y con un partido más es el único escolta de los cinco de arriba.

Ateneo 63, Comercial 67

Comercial ganó el juego pendiente ante Ateneo, 67 a 63 y continúa con la ilusión de quedarse con el Nº1 del primer tramo, al igual que los otros cuatro que están en la misma línea de la tabla.

En un juego sumamente parejo, el portuario entró al último minuto 63 a 62 abajo. Los locales pudieron ampliar la ventaja con un tiro corto de Guillermo Mallemaci, aunque falló y tomó el rebote Martín Álvarez.

La visita salió rápido de contraataque, Giuliano Barcala abrió con pase al tiro de Juan Cruz Iturbide, quien recibió falta pisando la línea de tres por parte de Mallemaci.

El base anotó los dos y pasó al frente Comercial, 64-63, con 40 segundos.

En el ataque siguiente y tras una reposición, con 29 segundos Barcala hizo un buen cambio defensivo con Franco Cardone, cortó el pase de Leiva a Mallemaci y tras un recupero clave corrió la cancha, recibiendo falta, con 23 segundos.

El base anotó los dos libres (66-63), Ateneo atacó con Mallemaci, quien abrió al tiro a pie firme de Tomás Gómez Lépez, falló, y Álvarez recibió falta en el rebote, con 8 segundos, anotando 1 de 2 desde la línea, para sellar el 67-63.

Comercial tuvo como principal anotador a Iturbide con 17 puntos (3-6 en t3, 2-3 en t2 y 4-5 en t1); Cardone convirtió 12 unidades y tomó 9 recobres; Martín Álvarez metió 13 (2-4 en t3) y bajó 6 rebotes y Luciano Orellano tomó 10 rebotes.

En el local, que sumó la quinta derrota en fila, Bruno Sacomani fue el único en doble dígito, con 22 puntos (4-9 en t3, 3-6 en t2 y 4-5 en t1), más 9 rebotes.

Ateneo (63): M. Leiva (9), F. Percello (6), B. Sacomani (22), G. Mallemaci (4), D. Ezcurra (3), fi; T. Gómez Lepez (8), N. Bejarano (6), J. Margiotta, A. Pozzi (3) y M. Casco (2). DT: Alexis Amarfil.

Comercial (67): G. Barcala (9), J.C. Iturbide (17), L. Orellano (6), M. Álvarez (13), F. Cardone (12), fi; S. Bussetti (4), R. Lorenzo (5), F. Asensi (1) y L. Hermosilla. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Ateneo, 15-14; 31-31 y 49-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Leonardo Bressan.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Argentino 86, El Nacional 72

Argentino sumó su primer triunfo en el Ardubilio Severini (donde volvió la fecha anterior), superando a El Nacional, 86 a 72.

Tuvo una efectiva noche Juan Pedro Paronetto, anotando 25 puntos (3-5 en t3, 6-6 en t2 y 4-4 en t1).

Bruno Ugolini se pegó a Iñaki Errazu. Llega Catalán para ayudar.

Por su parte, Bruno Ugolini metió 14 y bajó 10 rebotes, sumándose al tridente Mauro Montanaro, con 12 puntos (3-5 en triples).

En el celeste, Mateo Cruglak convirtió 19 puntos (7-10 en t2 y 5-6 en t1) y bajó 16 rebotes, mientras que Rodrigo Arce completó 20 puntos (1-3 en t3, 4-8 en t2 y 9-10 en t1.

Argentino (86): J.P. Paronetto (25), J.C. Reschini, N. Antonelli (6), B. Ugolini (14), M. Montanaro (12), fi; S. Suanez (5), G. Parrotta (9), S. Boyé (4), F. Durando (5), A. Puentes (2) y F. Malmesi (4). DT: Andrés Iannamico.

El Nacional (72): A. Catalán (2), F. Dulsan (4), R. Arce (20), I. Errazu (3), M. Cruglak (19), fi; F. Cristeff (8), O. Rayes (8), E. Walter (4), V. Díaz, A. Ferreyra (3), S. Marzialetti y T. Bustos (1). DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Argentino, 27-10; 51-28 y 72-56.

Árbitros: Sam Inglera, Marcelo Gordillo y Joel Schernenco.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

El viernes

Completando la décima fecha, el viernes se enfrentarán Sportivo-9 de Julio, San Lorenzo-Altense, Comercial-Velocidad, Ateneo-La Falda y Bahía Basket-Espora.

La última

En tanto, la undécima y última programación contendrá los partidos La Falda-Comercial, El Nacional-Ateneo, Altense-Argentino, Espora-San Lorenzo, 9 de Julio-Bahia Basket y Velocidad-Sportivo.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 16 puntos (7-2)

1º) Altense, 16 (7-2)

1º) Comercial, 16 (7-2)

1º) San Lorenzo, 16 (7-2)

1º) Sportivo, 16 (7-2)

6º) Argentino, 15 (5-5) (*)

7º) Velocidad, 14 (5-4)

8º) El Nacional, 13 (3-7) (*)

9º) Ateneo, 12 (3-6)

10º) La Falda, 11 (2-7)

11º) Espora, 10 (1-8)

11º) Bahía Basket, 10 (1-8)

(*) Tienen un partido más.