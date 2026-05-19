Quimsa le ganó el quinto a Instituto y tres de los cuatro semifinalistas tendrán bahienses

Dos ex-Bahía Basket que fueron clave en el quinto punto: Whelan se frena ante la marca de Meyinsse. Fotos: Liga Nacional

Quimsa (Santiago del Estero), con el bahiense Fausto Ruesga, venció esta noche a Instituto y quedaron armadas las dos llaves de semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol, donde ya esperaban Boca Juniors (con el local Lucas Faggiano), Ferro Carril Oeste (Jano Martínez) y Gimnasia (Comodoro Rivadavia).

El equipo santiagueño se impuso como local, por 75 a 71, ganando el quinto y definitivo juego que lo metió entre los cuatro mejores de la competencia.

Un gran comienzo le permitió a la Fusión tomar rápidamente las riendas del partido, porque abrió la noche ganando por 18 a 0 para terminar el primer parcial arriba por ¡30 a 17!

Ese buen inicio se extendió hasta que Quimsa llegó a tomar la máxima de 20 (45 a 25 en el cierre del 2C), aunque la Gloria no se dio por vencido.

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Tan es así que luego de irse al entretiempo perdiendo por 45 a 29, ganó los otros dos cuartos (24 a 16 y 18 a 14) y llevó el juego a un final cerrado.

Robinson se le escapa a Monacchi.

En esos instantes finales, el equipo cordobés llegó a recortar a dos puntos (73 a 71), gracias a un doble de Leonel Schattmann, con 45 segundos por jugar.

No obstante, un cruce entre dos exjugadores de Bahía Basket fue clave en la siguiente jugada.

Es que Jerome Meyinsse, junto con Leonardo Lema, defendieron de gran manera a Gastón Whelan, trabándole la pelota y generándole la pérdida, ahora con 14 segundos en el luminoso.

Tras reponer del costado, Quimsa sumó desde la línea por intermedio de Brandon Robinson, para estirar la ventaja 75 a 71 que se volvió inalcanzable para la visita.

Los goleadores del juego fueron justamente Robinson, con 23 en el dueño de casa, y en la visita el máximo anotador fue Whelan, con 16.

Fausto Ruesga jugó 1m49s en el ganador, sin unidades y con un sólo intento de tres puntos.

*Cómo sigue

Tras esta victoria, Quimsa avanzó a semifinales, donde cruzará con el vigente bicampeón Boca Juniors.

La llave comenzará y se definirá -en caso de ser necesario un quinto punto- en Santiago del Estero.

Mientras que por la otra llave, Gimnasia de Comodoro Rivadavia tendrá ventaja sobre Ferro Carril Oeste.