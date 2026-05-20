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Música, baile y personajes en vivo: llega Cazadoras Doradas

El espectáculo infantil se presentará el Viernes 5 de Junio en el Gran Plaza Teatro y las entradas están a la venta en TicketBahia.com

El show musical inspirado en el universo de las series, canciones y personajes que hoy son furor, se presentará en el Gran Plaza Teatro con una propuesta llena de música, coreografías, humor y participación del público.

Con una estética colorida, canciones pegadizas y una puesta dinámica, Cazadoras Doradas propone una experiencia pensada para disfrutar en familia. El espectáculo combina momentos musicales, interacción constante y mucha energía sobre el escenario, en una producción especialmente diseñada para que los más chicos canten, bailen y se sientan parte de la historia.

La propuesta viene creciendo en distintas ciudades gracias a su conexión con el público infantil y a una puesta que mezcla entretenimiento, fantasía y diversión en vivo. Cada función se transforma en una verdadera fiesta donde el ritmo, los personajes y el juego se convierten en protagonistas.

Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com

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