"Bahía Buen Plan", una aplicación que reúne toda la agenda cultural de la ciudad

El Municipio presentó oficialmente Bahía Buen Plan, una nueva aplicación gratuita para teléfonos celulares que reúne en un solo lugar toda la oferta cultural de la ciudad, tanto pública como privada.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Instituto Cultural y el Puerto de Bahía Blanca, con el objetivo de fortalecer la difusión, el acceso y la participación ciudadana en la actividad cultural bahiense.

La aplicación ya se encuentra disponible para descargar desde Google Play Store y permite consultar eventos, espectáculos, talleres, muestras, recitales, actividades para las infancias y propuestas culturales de distintos espacios de la ciudad.

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Además de centralizar la agenda cultural, Bahía Buen Plan ofrece la posibilidad de acceder directamente a la compra de entradas a través de las ticketeras correspondientes a cada evento o comunicarse vía WhatsApp con quienes producen y organizan las actividades.

Nuevas propuestas culturales

La plataforma también se encuentra abierta a la incorporación de propuestas culturales independientes, privadas y autogestivas. Quienes deseen sumar sus eventos a la agenda oficial pueden enviar la información a bahiabuenplan@bahiablanca.gov.ar

Para incluir una actividad es necesario enviar: nombre o título del evento, lugar, fecha, horario, una breve descripción y el link de entradas o enlace de WhatsApp correspondiente.

"En años difíciles la cultura nos iluminó y nos salvó como sociedad"

Durante el lanzamiento, el intendente Federico Susbielles destacó la importancia de contar con una herramienta que visibilice el movimiento cultural local.

"Soy un consumidor de cultura bahiense, amo lo que ocurre en la ciudad en materia cultural. Admiro lo que generan nuestros artistas. Estoy convencido de que con esta aplicación lograremos reunir todo y podremos acompañar todo lo que se produce en Bahía, que es muchísimo. De esa manera la gente va a acompañar aún más", expresó.

Además, señaló que "esta herramienta va a poner en común todas las actividades culturales que hay en la ciudad y creemos que ayudará mucho a la difusión y a generar cada vez más cultura en Bahía Blanca".

"El valor de la cultura es enorme porque no solo refleja la identidad de los pueblos y de las ciudades, sino que también, en los momentos difíciles, genera inspiración, proyección y la posibilidad de ser mejores. En estos años difíciles la cultura nos iluminó y nos salvó como sociedad. Lo mejor que tiene Bahía Blanca es su gente y la cultura es una expresión genuina de esa calidad", agregó el jefe comunal.

El intendente Federico Susbielles

Por su parte, la directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena, remarcó el carácter integrador de la plataforma y la importancia de construir una agenda cultural colectiva.

"Con esta aplicación vamos a tener una visión de 360 grados sobre lo que está sucediendo culturalmente en la ciudad. No es solamente información o enterarnos qué va a pasar el fin de semana. Es señalar, nombrar y protagonizar nuestra historia a través de horarios, lugares e información", afirmó.

Martirena también destacó el entramado que sostiene la actividad cultural bahiense: "La trama cultural no solo se organiza con eventos, sino también con Espacios Culturales Independientes, con gestores, productores y comunicadores. Esa trama hoy hace posible que tengamos una agenda".

"Bahía Buen Plan busca convertirse en la agenda cultural oficial y más completa de la ciudad, promoviendo el encuentro entre artistas, espacios, productores y públicos, y fortaleciendo el rol del Municipio como articulador entre el sector público y privado para potenciar la cultura local", señalaron desde la comuna.

La presentación incluyó además el lanzamiento del canal de difusión oficial de WhatsApp y la renovación de la página web del Instituto Cultural.