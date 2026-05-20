Se viene el 31º Maratón Infantil "25 de Mayo" en el barrio San Roque

Ya se palpita lo que será otra jornada de fiesta en el barrio San Roque. Foto: Rorigo García.

El tradicional Maratón Infantil "25 de Mayo", que cumplirá en esta oportunidad la edición 31, se disputará el próximo lunes en la Plaza Italia, ubicada en las intersecciones de Estomba, Vicente López, Di Sarli y Pablo Acosta.

Con la organización de la Sociedad de Fomento y Cultura del barrio San Roque, la prueba tiene como fin pasar una jornada en familiar y amigable dentro de un marco social-deportivo al aire libre.

La actividad comenzará a las 10, izando la Bandera Nacional.

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Desde las 11 y hasta las 13.30 se recibirán las inscripciones para la prueba atlética, en la sede de la institución: Pablo Acosta 21.

Podrán participar aquellos que nacieron entre 2013 y 2024. Para inscribirse se requiere DNI (obligatoriamente), una autorización y estar acompañado por un padre o mayor responsable.

La comepetencia se largará a las 14.

A las 16 se entregarán las medallas, repartiéndose también golosinas, chocolate y bollitos, en esta fecha tradicional.

En el cierre de otra jornada, que seguramente contará con numerosa presencia de público como sucede habitualmente, a las 18 se procederá al arrío de la Bandera Nacional.