Con Álvarez Fourcade, Los Pumas 7s confirmaron su plantel para el cierre de la temporada

La Unión Argentina de Rugby comunicó la lista de convocados de los planteles masculino y femenino para encarar el cierre de una nueva temporada del Circuito Mundial de seven.

Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio) serán las sedes de las últimas dos etapas del SVNS World Championship que comenzó en Hong Kong, en abril, con un segundo puesto para Los Pumas 7’s, mientras que Las Yaguaretés finalizaron en el undécimo lugar.

Entre los varones, de los 14 convocados se destaca la presencia de dos posibles debutantes: Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC).

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Por su parte, Joaquín Pellandini, tras su operación en uno de sus hombros, y Santiago Mare, molestia en una de sus rodillas, no serán parte de la nómina que viaje a Europa, que si contará con el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

Plantel: Santiago Álvarez Fourcade, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Grazziano, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

“Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y ranking panamericano”, señaló el entrenador Santiago Gómez Cora.

Los Pumas 7s integrarán el grupo B, junto a Nueva Zelanda, Uruguay y Alemania. En el A estarán Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña; mientras que el C estará compuesto por España, Fiji, Francia y Estados Unidos.

Debutarán el viernes 29, a las 6:06, ante los germánicos, luego se medirán con los uruguayos, desde las 10:35 y cerrarán la primera fase con los All Blacks, el sábado 30 a la s7:39.

Por su parte, Las Yaguaretés, dirigidas por Nahuel García, buscarán quedar entre los ocho mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027.

En la nómina de 14 jugadoras aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.

Plantel: Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González, Yamila González, Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Josefina Padellaro, Paula Pedrozo, Antonella Reding, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.

“El gran objetivo es quedar entre los ocho mejores equipos al final de la temporada y sabemos que para eso tenemos que mejorar en lo inmediato. La zona es dura, aspiramos a ganar el segundo y tercer partido de la zona, mientras que con Nueva Zelanda vivir y disfrutar el gran desafío y la oportunidad de jugado con el mejor equipo del mundo”, analizó el entrenador.

Arghentina compartirá el grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Brasil. En el B estarán Australia, Estados Unidos, Fiji y Sudáfrica; mientras que el C estará integrado por Francia, Canadá, España y Gran Bretaña.

Comenzarán con las neocelandesas, el viernes 29 a las 6:50. Luego enfrentarán a las japonesas, desde las 11:02, y cerrarán la etapa ante las brasileñas, el sábado 30 a partir de las 5:44.