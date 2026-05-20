Polémica en la Copa Libertadores: la Conmebol difundió los audios del VAR en Boca vs Cruzeiro

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) difundió los audios del VAR en el partido entre Boca y Cruzeiro de Brasil, que este martes igualaron 1-1 en la Copa Libertadores.

La primera polémica se dio en a los 90 minutos, cuando el VAR decidió anular un gol del uruguayo Miguel Merentiel por una supuesta mano previa del mediocampista Milton Delgado.

En la explicación del VAR, se detalla que Delgado "bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable".

La otra jugada que generó una gran polémica se dio sobre el final del encuentro, cuando todo Boca reclamó una mano dentro del área del mediocampista argentino del Cruzeiro, Lucas Romero, aunque el árbitro ni siquiera fue llamado para revisar dicha jugada.

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Según lo difundido por el ente madre del fútbol sudamericano, la mano de Romero no era sancionable porque "está en posición natural" e incluso se remarca que quería "quitar su brazo".

"La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural", se aclara.

Con este empate Boca se complicó aún más en la Copa Libertadores, ya que podría terminar la fecha en la tercera posición del Grupo D y llegaría a su última presentación con la obligación de ganarle a Universidad Católica de Chile.