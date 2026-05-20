Se reanuda la recolección de residuos tras destrabarse el conflicto con Bahía Sapem

El Sindicato de Camioneros levantó la medida de fuerza que había afectado la recolección de residuos en distintos barrios de Bahía Blanca, luego de que el trabajador accidentado finalmente fuera atendido en el Hospital Español.

El conflicto se originó tras un accidente laboral ocurrido anoche, cuando un empleado sufrió una fractura de tibia y peroné. Según denunciaron desde el gremio, el operario fue trasladado inicialmente al Español por el convenio vigente con la ART de Bahía Ambiental Sapem, pero no habría recibido atención inmediata debido a la falta de guardia traumatológica.

Posteriormente, fue derivado al Municipal y, tras varias horas de demora, volvió a ser atendido en el Español, situación que destrabó el conflicto y permitió retomar el servicio.

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Desde Camioneros indicaron que habrá refuerzos en la recolección durante esta tarde y noche y en la mañana del jueves para recuperar los recorridos afectados.

El titular del gremio, quien también es concejal por el oficialismo municipal, Roberto Arcángel, había cuestionado el funcionamiento de la ART y reclamó una solución de fondo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.