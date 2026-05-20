Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Trabajos de ABSA afectan el suministro de agua en Los Chañares, Villa Bordeu y Don Ramiro

Se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Foto: archivo La Nueva.

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en Francisca Hernández al 900. Estas tareas afectan el suministro en los barrios Los Chañares, Villa Bordeu y Don Ramiro, hasta su finalización.

A partir de lo expuesto, se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE