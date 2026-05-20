Trabajos de ABSA afectan el suministro de agua en Los Chañares, Villa Bordeu y Don Ramiro

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en Francisca Hernández al 900. Estas tareas afectan el suministro en los barrios Los Chañares, Villa Bordeu y Don Ramiro, hasta su finalización.

A partir de lo expuesto, se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.