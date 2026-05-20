Piden ayuda para una madre que debió dejar de trabajar por una grave enfermedad

Una bahiense madre de dos hijos tuvo una repentina enfermedad que le impide seguir trabajando y pide ayuda para la subsistencia familiar.

A Estrella Celeste Chiavetta (38 años) le detectaron una insuficiencia cardíaca hace un mes y debió ir a Buenos Aires para realizar estudios. Mientras estaba allí, su cuadro se agravó porque sufrió un ACV que le paralizó parte del cuerpo e incluso dejó de caminar.

Esta repentina situación obligó a su pareja a ocuparse de su salud, ya que necesita atención las 24 horas, y ambos debieron dejar de trabajar de manera provisoria.

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La familia pide colaboración para comprar alimentos y productos de higiene. Las ayudas se pueden canalizar por el alias celestefrias302015 o bien al cbu 0000003100066718597409 (Mercado Pago). El teléfono celular es 291-4616200.