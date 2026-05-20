Banfi rechazó el proyecto de Zona Fría y aseguró que perjudica a Bahía Blanca

La diputada nacional Karina Banfi adelantó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el Régimen de Zona Fría, que será tratado este 20 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación.

Según sostuvo, la iniciativa genera nuevas desigualdades al mantener criterios de rezonificación establecidos en la ley de 2001, sin contemplar los reclamos históricos de las zonas templadas frías.

Entre las regiones que, según Banfi, continúan excluidas del esquema se encuentran Bahía Blanca, el cordón de la Ventana, Tandil y la zona costera del sur de la provincia de Buenos Aires.

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"En este momento, dejar sin cobertura a los sectores más desventajados de la economía produciría una gran afectación en el bolsillo de la gente", afirmó la legisladora.

La propuesta del Ejecutivo incorpora a grupos de bajos ingresos bajo los criterios establecidos en el Decreto 943/2026, con el objetivo de compensar a quienes quedarían fuera del régimen de zona fría. Sin embargo, Banfi cuestionó que la medida se base en un decreto y no en una ley, al considerar que esto habilita al Gobierno a modificar los criterios de acceso de manera discrecional.

Además, la diputada insistió en la necesidad de modificar la ley sancionada en 2021. "Mantener la zona fría por región y no por ingresos habilita una desigualdad aún mayor: hay lugares en provincias patagónicas con altísimos niveles de ingreso per cápita que tienen cubierto el subsidio al gas natural", expresó.

En ese sentido, agregó: "Me parece una injusticia que ese subsidio llegue a la pileta climatizada de un hotel de lujo de la familia Kirchner y que un jubilado en el sur de la provincia de Buenos Aires quede a tiro de decreto".

Finalmente, Banfi sostuvo que "mientras sigamos loteando el país para sostener políticas de parche en lugar de buscar los consensos que permitan cambios profundos, seguiremos generando desigualdades en el acceso a los servicios básicos".