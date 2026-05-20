Los vieron por las cámaras cuando trasladaban una moto robada

Anoche, sobre las 23.15, personal del Comando de Patrullas aprehendió a Hernán José Melipil (18) y a un menor, en Pesquero Narwal al 3.000, por el delito de encubrimiento agravado.

Ambos jóvenes habían sido observados previamente por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM), en inmediaciones de Saavedra al 3.000, cuando se desplazaban a bordo de una moto enduro y empujando un moto de 110 cc.

Luego de la intervención policial, se descubrió que el vehículo que llevaban a tiro tenía pedido de secuestro desde el viernes pasado, a pedido de la comisaría Primera de nuestra ciudad.

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La moto en cuestión fue secuestrada, finalmente, en el hall de ingreso a una vivienda vinculada a uno de los dos sospechosos, según se informó.

Por otra parte, personal de Control de Tránsito Urbano procedió al secuestro de la enduro, por no contar su conductor con seguro obligatorio.

Los aprehendidos y el secuestro fueron trasladados a sede policial, con intervención de la UFIJ N°2 y del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.